Bộ Ngoại giao thông tin về việc Việt Nam và Mỹ ký Hiệp định thương mại đối ứng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin về việc Việt Nam và Mỹ ký Hiệp định thương mại đối ứng. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 21/9, tại thành phố New York (Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ.

“Trên cơ sở đó Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ cũng như sự thịnh vượng chung của thế giới”, Người phát ngôn nêu rõ.

Bà Phạm Thu Hằng cũng cho biết thêm, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất.