Bộ Ngoại giao thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng

Trụ sở Bộ Ngoại giao, tòa nhà số 1 Tôn Thất Đàm. (Ảnh: Chu Văn)

Cụ thể như sau:

1. Danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển (đính kèm tại đây: https://bit.ly/TD179-DSduthiVong2).

2. Lịch phổ biến về nội dung thi tuyển và hệ thống hóa kiến thức cho các thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 sẽ được thông báo trực tiếp qua email.

Trường hợp có ý kiến liên quan đến các Danh sách nêu trên, thí sinh có thể phản hồi bằng email hoặc điện thoại tới Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2026 của Bộ Ngoại giao bằng hình thức xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3799 2407/2374 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Email: [email protected].

Web: www.mofa.gov.vn (mục Tuyển dụng 2026).