Bộ Ngoại giao tham gia tập huấn trực tuyến về kê khai, tổng hợp vị trí việc làm

Điểm cầu Bộ Ngoại giao tham dự Hội nghị tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến. (Ảnh: Thành Long)

Tại điểm cầu Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm, Hội nghị có sự tham gia của khoảng 200 cán bộ đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị tham gia Tổ công tác về vị trí việc làm và đại diện 99 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm hướng dẫn thống nhất việc kê khai, rà soát, cập nhật và tổng hợp dữ liệu vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Hội nghị tập huấn do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì, tập trung trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, tổng hợp vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tham dự được hướng dẫn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến; quy trình đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền, nhập và cập nhật dữ liệu, kiểm tra, xác nhận, tổng hợp báo cáo và theo dõi tiến độ thực hiện.

Các đại biểu được hướng dẫn thực hiện báo cáo tuần, tháng và các biểu mẫu thống kê định kỳ trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo, phục vụ theo dõi tiến độ triển khai. (Ảnh: Thành Long)

Nội dung tập huấn cũng tập trung hướng dẫn rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm đầu ra và vị trí việc làm; xác định khối lượng, thời gian thực hiện công việc, yêu cầu năng lực và nhu cầu nhân lực trên cơ sở dữ liệu có thể kiểm chứng. Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện báo cáo tuần, tháng và các biểu mẫu thống kê định kỳ trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo, phục vụ theo dõi tiến độ triển khai.

Theo hướng dẫn, quy trình kê khai trên Cổng gồm 8 bước, liên kết thông tin về chức năng, nhiệm vụ với từng vị trí việc làm. Các đơn vị cập nhật danh mục nhiệm vụ và vị trí việc làm; xác định công việc, sản phẩm đầu ra, khối lượng và thời gian thực hiện; kê khai tác động của số hóa, cải tiến quy trình, công việc mới phát sinh; hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực; tổng hợp nhu cầu nhân lực, nhân lực hiện có và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027–2031.

Cổng cho phép cán bộ đầu mối nhập trực tiếp hoặc nạp dữ liệu từ Excel trên ứng dụng, lãnh đạo đơn vị và cấp trên có thể tra cứu, tổng hợp dữ liệu đã đồng bộ trên giao diện web. Việc kê khai chú trọng kế thừa dữ liệu đã được xác nhận, đồng thời kiểm tra nguồn và căn cứ của số liệu trước khi tổng hợp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ tham dự Hội nghị dưới hình thức trực tuyến. (Nguồn: BNG)

Việc tổ chức tập huấn nằm trong quá trình triển khai Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Việc xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; làm rõ công việc cụ thể, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm và yêu cầu năng lực đối với từng vị trí. Kết quả rà soát là căn cứ để đánh giá nhu cầu nhân lực, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ Ngoại giao đã tích cực triển khai và là một trong những đơn vị đã hoàn thành đợt thống kê đầu tiên về vị trí việc làm theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương. Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, bám sát yêu cầu, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương để tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu vị trí việc làm theo tiến độ chung.

Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên tham dự Hội nghị dưới hình thức trực tuyến. (Nguồn: BNG)

Đối với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, việc triển khai thống nhất công tác kê khai, rà soát và hoàn thiện vị trí việc làm có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với đặc thù hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước. Việc chuẩn hóa, số hóa dữ liệu cũng góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, làm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nhu cầu nhân lực, phục vụ bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn lực, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ.

Một số hình ảnh cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham dự Hội nghị:

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Nguồn: BNG)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. (Nguồn: BNG)

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha. (Nguồn: BNG)

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel. (Nguồn: BNG)

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil. (Nguồn: BNG)

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. (Nguồn: BNG)

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei. (Nguồn: BNG)

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Lào. (Nguồn: BNG)