Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức lễ Dâng y tại chùa Tam Chúc

Lễ Dâng y Kathina là một nghi lễ truyền thống quan trọng của Phật giáo Nam tông, được tổ chức trong khoảng một tháng sau khi các nhà sư kết thúc ba tháng an cư mùa mưa, thời gian các nhà sư hạn chế đi lại để tập trung tu học.

Trong dịp này, các Phật tử dâng y phục dành cho nhà sư cùng những vật dụng thiết yếu, thể hiện lòng thành kính, biết ơn và tinh thần hỗ trợ cộng đồng tu hành.

Từ năm 1995, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã tổ chức lễ dâng y Kathina Hoàng gia tại các ngôi chùa ở nước ngoài như một hoạt động ngoại giao văn hóa, nhằm tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua Phật giáo.

Quang cảnh Điện Tam Thế, chùa Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Nghi lễ đặc biệt nhân dịp 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Đại lễ Dâng y Kathina Hoàng gia tại chùa Tam Chúc năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026). Y Kathina được Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn ban tặng theo lời thỉnh cầu của Bộ Ngoại giao Thái Lan để dâng lên Tăng đoàn tại chùa Tam Chúc.

Đoàn đại biểu Thái Lan do bà Sasirit Tangulrat, Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan, làm trưởng đoàn và chủ trì nghi thức dâng y. Tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức hữu nghị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thái Lan tại Việt Nam.

Mở đầu buổi lễ, bà Sasirit Tangulrat thực hiện nghi thức dâng hương, hoa và nến, sau đó đón nhận y Kathina Hoàng gia từ khay đặt trước chân dung Quốc vương Thái Lan. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Dưới sự dẫn đầu của các nhà sư, bà Sasirit Tangulrat cùng Đại sứ Urawadee Sriphiromya và các đại biểu hai nước mang y Kathina cùng những lễ vật đi ba vòng quanh chính điện để bày tỏ lòng thành kính đối với Đức Phật.

Bà Sasirit Tangulrat cùng đoàn dâng y. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Tiếp đó, bà Sasirit Tangulrat dâng y Hoàng gia lên Tăng đoàn. Các đại biểu Việt Nam và Thái Lan lần lượt thực hiện nghi thức dâng vật phẩm cúng dường lên các nhà sư.

Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sasirit Tangulrat dâng y Kathina Hoàng gia lên Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Bên cạnh y Kathina Hoàng gia và các lễ vật, buổi lễ còn ghi nhận những khoản tịnh tài (tiền cúng dường) do Quốc vương Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan, Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam cùng các Phật tử hai nước đóng góp nhằm hỗ trợ nhà chùa và các hoạt động Phật sự.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các nhà sư tụng kinh chúc phúc cho Quốc vương, Hoàng hậu và đất nước Thái Lan. Bà Sasirit Tangulrat cũng thực hiện nghi thức rót nước hồi hướng công đức, một nghi thức mang ý nghĩa chia sẻ những phước lành có được từ việc làm thiện đến mọi người.

Bà Sasirit Tangulrat thực hiện nghi thức rót nước hồi hướng công đức tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Đại lễ khép lại với hoạt động trao quà lưu niệm giữa đoàn đại biểu Thái Lan và Ban Trụ trì chùa Tam Chúc.

Trụ trì chùa Tam Chúc trao quà lưu niệm cho Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, bà Urawadee Sriphiromya. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Phật giáo là nhịp cầu kết nối Việt Nam - Thái Lan

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sasirit Tangulrat bày tỏ niềm vinh dự khi được giao nhiệm vụ dâng y Kathina Hoàng gia tại chùa Tam Chúc, một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng của Việt Nam.

Theo bà Sasirit Tangulrat, việc tổ chức lễ dâng y Kathina Hoàng gia tại ngôi chùa không chỉ góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống Phật giáo mà còn tăng cường tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan được xây dựng trên nền tảng gắn bó chặt chẽ giữa nhân dân hai nước, được vun đắp từ sự gần gũi về tôn giáo, văn hóa, phong tục, tập quán, cũng như tình cảm của cộng đồng người Thái gốc Việt tại Thái Lan.

“Sự gắn kết ấy giống như mối quan hệ khăng khít giữa những người anh chị em trong cùng một gia đình. Phật giáo đã và đang đóng vai trò là nhịp cầu kết nối tâm hồn và tình cảm giữa nhân dân hai nước,” bà Sasirit Tangulrat chia sẻ.

Theo bà, những giá trị chung trong giáo lý đạo Phật như lòng từ bi, tinh thần sẻ chia, đức hy sinh và mong muốn chung sống hòa bình là nền tảng quan trọng giúp vun đắp sự thấu hiểu, tình hữu nghị và thiện chí giữa nhân dân hai nước.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng hoạt động Dâng y Kathina Hoàng gia không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

“Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia chúng ta không ngừng được củng cố và phát triển. Trong tiến trình ấy, Phật giáo đã và đang đóng vai trò là nhịp cầu văn hóa, tâm linh quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước,” Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu.

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ tốt đẹp với Phật giáo Vương quốc Thái Lan và mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác, cùng phát huy những giá trị từ bi, trí tuệ và sự hòa hợp trong giáo lý của Đức Phật, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hạnh phúc và sự phát triển,” Thượng tọa Thích Đức Thiện nói.

Chia sẻ với phóng viên sau buổi lễ, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cho rằng dù khác nhau về quốc tịch, ngôn ngữ và văn hóa, hai nước vẫn có những điểm tương đồng về tôn giáo khi có đông đảo người dân theo đạo Phật. “Tôi tin tưởng rằng các vị sư Thái Lan và Việt Nam đều tích cực thực hiện các hoạt động Phật sự, đồng thời tăng cường giao lưu với nhau. Đó chính là nét đẹp của mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, một mối quan hệ có cội rễ sâu sắc. Tôi cho rằng đây cũng chính là vai trò của Phật giáo trong việc đưa mối liên kết và tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam đến gần hơn với người dân,” Đại sứ phát biểu.