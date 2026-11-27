Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho Tập đoàn Becamex và Liên doanh VSIP. (Ảnh: C.V)

Sáng 26/11, tại trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh, thừa ủy quyền của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn Becamex và Liên doanh VSIP, ghi nhận những đóng góp tích cực của hai doanh nghiệp trong công tác đối ngoại trong thời gian qua.

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà, đại diện lãnh đạo Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Thái Bình Dương, Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại (Bộ Ngoại giao), cùng đại diện một số sở, ban, ngành của TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của Becamex và VSIP trong việc phối hợp tổ chức Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore (TechConnect Việt Nam - Singapore) và Diễn đàn Kết nối Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Đầu tư và Giáo dục Việt Nam - Australia (TechConnect Việt Nam - Australia).

Theo Thứ trưởng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong việc triển khai công tác đối ngoại khoa học - công nghệ, góp phần vào thành công chung của các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Becamex và VSIP đã phát huy vai trò tiên phong, chủ động thúc đẩy kết nối, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế, góp phần đưa mô hình hợp tác “ba nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp) vào thực tiễn.

Những hoạt động này không chỉ góp phần tăng cường kết nối nguồn lực, tri thức quốc tế mà còn tạo động lực phát triển, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Định hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Becamex và VSIP tiếp tục phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp trong nước, phát huy thế mạnh và chủ động mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên như kết nối công nghệ, công nghệ số, dữ liệu, sản xuất tiên tiến và hạ tầng thông minh.

Bộ Ngoại giao khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp triển khai hoạt động đối ngoại, kết nối và xúc tiến hợp tác quốc tế; đồng thời phát huy vai trò của hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong cung cấp thông tin, kết nối đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Đại diện Tập đoàn Becamex và Liên doanh VSIP cảm ơn lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động kết nối, hợp tác quốc tế, đặc biệt là phối hợp tổ chức thành công 2 diễn đàn TechConnect Việt Nam - Singapore và TechConnect Việt Nam - Australia.

Đại diện hai doanh nghiệp cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương và đối tác trong, ngoài nước triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Singapore, Australia và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế trong những lĩnh vực tiềm năng.