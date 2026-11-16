Bộ Ngoại giao quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, triển khai Kế hoạch 82 về vị trí việc làm và biên chế

Bộ Ngoại giao tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, triển khai Kế hoạch 82 về vị trí việc làm và biên chế.

Ngày 16/11, tại cuộc giao ban Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt kết quả phiên họp Bộ Chính trị ngày 13/11, triển khai Kế hoạch số 82-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác vị trí việc làm và biên chế; đồng thời thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc giao ban, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cho biết, tại phiên họp ngày 13/11, Bộ Chính trị đã có những chỉ đạo quan trọng về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, trong đó khẳng định việc xây dựng vị trí việc làm phải căn cứ trên nhiệm vụ, sản phẩm, đáp ứng các kết luận, quy định của Trung ương, nhất là các Kết luận số 76, 40, Quy định 208…; đồng thời xác định đây phải là nhiệm vụ chung của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trước hết là trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, chứ không chỉ là công việc của cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 13/11/2026 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/BTCTW ngày 13/11/2026 về triển khai kết luận phiên họp Bộ Chính trị, cụ thể hóa các nhiệm vụ, sản phẩm, trách nhiệm và tiến độ thực hiện, hướng tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong năm 2026 và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Kế hoạch yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; gắn chất lượng, kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Trên cơ sở kế thừa hồ sơ, dữ liệu đã có, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, chuẩn hóa, kiểm chứng dữ liệu; hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, vị trí việc làm và phương án sử dụng, cơ cấu lại đội ngũ, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo các mốc công việc trong tháng 11/2026.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và các yêu cầu tại Kế hoạch số 82-KH/BTCTW, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, đối với Bộ Ngoại giao, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phải gắn với yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức tổ chức công việc, quản lý và sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Lãnh đạo Bộ; trực tiếp chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá thực chất nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến đổi mới tổ chức công việc, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; tăng cường phối hợp liên đơn vị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ phù hợp với đặc thù công tác ngoại giao.

Thứ trưởng Thường trực đề nghị Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ và các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai; rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm của Bộ, bảo đảm thống nhất với yêu cầu của Trung ương và phù hợp với đặc thù ngành Ngoại giao. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cho chủ trương trước khi trình cấp có thẩm quyền theo thời hạn quy định.

Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức Cán bộ trong công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy Bộ đối với quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, việc quán triệt và triển khai các chỉ đạo của Bộ Chính trị phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thực chất, với trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy và người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị; qua đó góp phần đổi mới toàn diện công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Bộ Ngoại giao tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Việc Bộ Ngoại giao tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, thực chất các chỉ đạo của Bộ Chính trị về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm không chỉ góp phần xác định đúng nhu cầu nhân lực, bố trí và sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả quản lý biên chế, mà còn tạo nền tảng quan trọng để đổi mới toàn diện công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Bộ Ngoại giao tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.