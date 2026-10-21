Bộ Ngoại giao Nga hướng dẫn việc thực hiện miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Nga theo Sắc lệnh số 730

Một góc thành phố Vladivostok, Liên bang Nga. (Nguồn: expedia)

Bộ Ngoại giao trân trọng đăng tải nội dung hướng dẫn của phía Nga và bản dịch không chính thức kèm theo để các cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam quan tâm tham khảo, tìm hiểu và thực hiện.

Về khả năng gia hạn thời gian tạm trú tại Liên bang Nga

- Thời gian tạm trú trên lãnh thổ Liên bang Nga của công dân Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhập cảnh theo diện miễn thị thực sẽ không được gia hạn, ngoại trừ các trường hợp không thể rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga do các hoàn cảnh khách quan (ốm đau, thiên tai, bất khả kháng, v.v.), được xác nhận bằng tài liệu, – cho đến khi các hoàn cảnh đó được giải quyết.

Khi phát sinh các hoàn cảnh như vậy, công dân Việt Nam hoặc bên tiếp nhận họ cần liên hệ với đơn vị quản lý xuất nhập cảnh tại nơi cư trú để gia hạn thời gian tạm trú tại Liên bang Nga, kèm theo các tài liệu xác nhận.

Trong trường hợp vi phạm chế độ lưu trú miễn thị thực đã được thiết lập tại Liên bang Nga, công dân Việt Nam và những người tiếp nhận họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hành chính và bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại các Điều 25.10, 26, 27 của Luật Liên bang ngày 15 tháng 8 năm 1996 số 114-FZ “Về thủ tục xuất cảnh khỏi Liên bang Nga và nhập cảnh vào Liên bang Nga”.

Nếu việc xin gia hạn thời gian tạm trú được thực hiện đúng thời hạn, các biện pháp xử lý hành chính sẽ không bị áp dụng.

Về việc công dân Việt Nam mất hộ chiếu trong thời gian lưu trú tại Liên bang Nga

- Trong trường hợp công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu trong thời gian lưu trú trên lãnh thổ Liên bang Nga, người đó cần nộp đơn lên cơ quan của Bộ Nội vụ Nga tại địa phương, sau đó đến Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của Việt Nam tại Nga để xin cấp giấy tờ đi lại tạm thời để xuất cảnh khỏi Liên bang Nga.

Công dân nước ngoài không có giấy tờ xác nhận quyền lưu trú (cư trú) tại Liên bang Nga, hoặc bị mất các giấy tờ đó mà không nộp đơn tương ứng lên cơ quan địa phương của Cơ quan phụ trách nội vụ của Liên bang, sẽ bị coi là đang cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Liên bang Nga và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật Liên bang Nga (Điều 25.10 Luật Liên bang ngày 15 tháng 8 năm 1996 số 114-FZ “Về thủ tục xuất cảnh khỏi Liên bang Nga và nhập cảnh vào Liên bang Nga”).

Việc công dân nước ngoài vi phạm chế độ lưu trú (cư trú) tại Liên bang Nga, thể hiện ở việc không có giấy tờ xác nhận quyền lưu trú (cư trú) tại Liên bang Nga, hoặc trong trường hợp mất các giấy tờ đó mà không nộp đơn báo mất lên cơ quan có thẩm quyền, hoặc trốn tránh việc xuất cảnh khỏi Liên bang Nga sau khi hết thời hạn lưu trú theo quy định, nếu những hành vi này không có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hành chính theo Phần 1.1 Điều 18.8 Bộ luật Liên bang Nga về Vi phạm Hành chính, với hình phạt là phạt tiền kèm theo trục xuất hành chính ra khỏi Liên bang Nga.

Về việc đăng ký tại nơi cư trú

- Công dân nước ngoài, bất kể quốc tịch hay hình thức nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga, đều phải đăng ký tại nơi cư trú theo quy định của Luật Liên bang số 109-FZ ngày 18/7/2006 “Về đăng ký di trú đối với công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại Liên bang Nga”, Quy chế thực hiện đăng ký di trú đối với công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại Liên bang Nga được phê duyệt bởi Nghị định số 09 ngày 15/01/2007 của Chính phủ Liên bang Nga, Quy chế hành chính của Bộ Nội vụ Liên bang Nga về việc cung cấp dịch vụ đăng ký di trú đối với công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại Liên bang Nga, được phê duyệt bởi Chỉ thị số 856 ngày 10/12/2020 của Bộ Nội vụ Nga.

Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi công dân Việt Nam đến nơi cư trú, phải nộp thông báo cho cơ quan địa phương của Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Theo quy định chung, bên tiếp nhận (công dân nước ngoài) phải có nghĩa vụ nộp thông báo cho cơ quan địa phương của Bộ Nội vụ Nga về việc công dân nước ngoài đến nơi cư trú và nộp các giấy tờ khác cần thiết để đăng ký cư trú cho công dân nước ngoài đó.

Bên tiếp nhận có thể là các cá nhân, pháp nhân được quyền sử dụng nhà ở hoặc các cơ sở khác, kể cả theo hợp đồng dân sự, để cung cấp cho bên thứ ba và các cá nhân, pháp nhân đang thực tế cung cấp các cơ sở này cho công dân nước ngoài cư trú. Để đăng ký tại nơi cư trú, công dân nước ngoài cung cấp cho bên tiếp nhận giấy tờ tùy thân và tờ khai nhập cảnh.

Hiện nay, Chính phủ Liên bang Nga đã triển khai cho phép việc đăng ký cư trú thông qua các trung tâm đa chức năng cung cấp dịch vụ nhà nước và dịch vụ đô thị, qua Cổng dịch vụ nhà nước và dịch vụ đô thị (Functions).

Sau khi đăng ký tại nơi cư trú, bên tiếp nhận (kể cả tổ chức cung cấp dịch vụ khách sạn) phải cung cấp cho công dân nước ngoài thông báo xác nhận việc công dân nước ngoài đã có mặt tại nơi cư trú, công dân nước ngoài phải giữ thông báo này cho đến khi xuất cảnh khỏi Liên bang Nga.

Từ năm 2023, căn cứ để công dân nước ngoài có thể trực tiếp thông báo cho cơ quan nội vụ Liên bang Nga về việc cư trú của mình đã được mở rộng:

- Nếu công dân nước ngoài và bên tiếp nhận - tức là chủ sở hữu nhà ở nơi công dân nước ngoài cư trú - có tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ nhà nước thống nhất (EPGU) và tài khoản đã được xác thực;

- Nếu giữa công dân nước ngoài và chủ sở hữu nhà ở đã ký kết hợp đồng thuê nhà ở bằng văn bản;

- Nếu công dân nước ngoài thực tế cư trú tại cơ sở có địa chỉ được ghi trong đơn xin cấp thư mời nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Theo khoản 2 phần 1 Điều 23 Luật Liên bang số 109-FZ ngày 18/7/2006 “Về đăng ký di trú đối với công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại Liên bang Nga”, khi công dân nước ngoài xuất cảnh khỏi Liên bang Nga, việc đăng ký tại nơi cư trú của họ sẽ kết thúc.

Do đó, khi nhập cảnh trở lại vào Liên bang Nga, công dân Việt Nam sẽ phải đăng ký lại tại nơi cư trú theo thủ tục chung, bất kể theo hình thức nhập cảnh nào (theo diện có thị thực hay được miễn thị thực).

Về việc thu thập dữ liệu cá nhân sinh trắc học của công dân nước ngoài

- Khi nhập cảnh vào Liên bang Nga, nếu có điều kiện kỹ thuật cho phép, công dân nước ngoài sẽ được thu thập dữ liệu sinh trắc học cá nhân.

Về tờ khai nhập cảnh

- Theo Điều 25.9 Luật Liên bang số 114-FZ ngày 15/8/1996 “Về thủ tục xuất cảnh khỏi Liên bang Nga và nhập cảnh vào Liên bang Nga”, công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch khi nhập cảnh vào Liên bang Nga có nghĩa vụ nhận và điền tờ khai nhập cảnh. Tờ khai nhập cảnh phải được nộp lại (trả lại) tại trạm kiểm soát qua Biên giới Quốc gia Liên bang Nga khi công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch xuất cảnh khỏi Liên bang Nga.

Mẫu tờ khai nhập cảnh, cách thức sử dụng, kinh phí thực hiện việc cấp tờ khai nhập cảnh do Chính phủ Liên bang Nga quy định.

Theo quy định của Nghị định Chính phủ Liên bang Nga số 413 ngày 16/8/2004 “Về thẻ di trú”, tờ khai nhập cảnh được công dân nước ngoài giữ trong suốt thời gian lưu trú tại Liên bang Nga.

Công dân nước ngoài khi nhập cảnh vào Liên bang Nga có nghĩa vụ nhận và điền vào tờ khai nhập cảnh.

Khi xuất cảnh khỏi Liên bang Nga, công dân nước ngoài có nghĩa vụ nộp tờ khai nhập cảnh tại trạm kiểm soát qua biên giới quốc gia Liên bang Nga cho cán bộ có thẩm quyền của cơ quan kiểm soát biên giới.

Trong trường hợp tờ khai nhập cảnh bị hư hỏng hoặc mất, công dân nước ngoài có nghĩa vụ trong vòng 03 ngày phải khai báo về việc này với cơ quan địa phương thuộc cơ quan hành pháp Liên bang phụ trách các vấn đề di trú gần nhất theo nơi cư trú của mình. Cơ quan nêu trên, khi công dân nước ngoài xuất trình các giấy tờ mà người đó đã sử dụng để nhập cảnh vào Liên bang Nga, sẽ cấp cho người đó bản sao tờ khai nhập cảnh miễn phí theo thủ tục do cơ quan hành pháp Liên bang phụ trách các vấn đề nội vụ quy định.

Việc mất tờ khai nhập cảnh và không nộp đơn khai báo về việc mất thẻ lên cơ quan có thẩm quyền là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hành chính theo Phần 1.1 Điều 18.8 Bộ luật Liên bang Nga về Vi phạm Hành chính.

Về việc chặn Internet di động đối với thuê bao của các nhà mạng nước ngoài

- Trên lãnh thổ Liên bang Nga, kể từ ngày 6/10/2025, các cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng việc chặn bắt buộc trong 24 giờ đối với dịch vụ truyền dữ liệu (Internet di động) và dịch vụ tin nhắn di động (SMS) đối với tất cả các số thuê bao của nhà mạng nước ngoài.

Thông báo về việc chặn sẽ đến qua SMS từ nhà mạng. Trong tin nhắn có ghi thông tin về các cách gỡ bỏ các hạn chế đã được thiết lập.

Có thể thực hiện việc này vào bất kỳ lúc nào bằng cách xác thực bằng “captcha” theo liên kết mà nhà mạng gửi đến. Sau đó, quyền truy cập Internet và SMS sẽ được khôi phục trong vòng vài giây.

Cũng có thể gọi đến tổng đài và gỡ bỏ các hạn chế bằng cách xác minh danh tính qua số điện thoại.

(theo Bộ Ngoại giao Nga)