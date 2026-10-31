Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot cho Kiev

Kiev sẽ thanh toán số tên lửa này bằng các khoản đóng góp của Canada, Đức và Na Uy thông qua chương trình JUMPSTART, cũng như từ khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thương vụ sẽ giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, qua đó tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Lục quân Mỹ

Trước đó, Ukraine nhiều lần đề nghị bổ sung tên lửa đánh chặn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26-10 cho biết, Kiev đã chờ gần một tháng để Washington phê duyệt thương vụ cung cấp các tên lửa thiết yếu. Tuy nhiên, bất chấp sự cấp bách từ phía Ukraine, số tên lửa đánh chặn này nhiều khả năng sẽ không sớm được bàn giao. Theo hai nguồn thạo tin, số tên lửa này chưa được sản xuất và dự kiến phải đến đầu thập niên 2030 mới được bàn giao.