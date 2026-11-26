Chiều 26/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội, thông tin về việc Hoa Kỳ chuẩn bị áp đặt các mức thuế nhập khẩu mới trên diện rộng với 16 nền kinh tế trong đó có Việt Nam cũng như việc Hoa Kỳ gia hạn cuộc điều tra thương mại về bảo hộ trí tuệ với Việt Nam.

Theo đó, liên quan đến việc Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đề xuất áp thuế bổ sung tối đa 35% với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ Bộ Công Thương đã có đầy đủ thông tin về vấn đề này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh USTR ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý theo trình tự pháp luật của Hoa Kỳ. Đây mới chỉ là đề xuất và chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức.

Phía Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các mức thuế khác và diện mặt hàng miễn trừ áp dụng. Theo quy định và theo thông lệ của Hoa Kỳ, thời hạn dự kiến để nước này đưa ra quyết định cuối cùng muộn nhất là ngày 11/3/2027.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ và đồng thời chủ động triển khai nhiều cải cách quan trọng để giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ, bao gồm các vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như toàn bộ các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật và hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán.

"Tôi đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách và quy định của Việt Nam để xử lý thỏa đáng những khác biệt", bà Hằng khẳng định.

Liên quan tới việc Hoa Kỳ đã gia hạn cuộc điều tra thương mại về bảo hộ trí tuệ với Việt Nam đến tháng 2/2027, Người phát ngôn tái khẳng định: "Đây là thủ tục nội bộ của phía Hoa Kỳ và không thể hiện tính chất cũng như không thể hiện mức độ của cuộc điều tra".

Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này, đặc biệt là trong thời gian gần đây.

"Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí và sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định và việc triển khai trên thực tế những cái chính sách, quy định đó của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Việc này sẽ giúp xử lý thỏa đáng những khác biệt và qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và lành mạnh tại chính Việt Nam", Người phát ngôn nêu rõ.