Bộ Ngoại giao lên tiếng về hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam – Mỹ

Theo đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về dự kiến thời điểm Việt Nam và Mỹ hoàn tất việc ký hiệp định thương mại đối ứng và mức thuế quan áp dụng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, ngày 21/9, tại thành phố New York (Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ chiều 1/10. Ảnh: BNG

“Trên cơ sở đó Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ cũng như sự thịnh vượng chung của thế giới”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cũng cho biết thêm rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất.

Về câu hỏi liên quan đến thông tin EU sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách khu vực pháp lý không hợp tác về thuế, bà Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 22/2/2026, Việt Nam đã từng bày tỏ quan điểm và lập trường rõ ràng về vấn đề này.

Theo Người phát ngôn, trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả đạt được trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các quy định và thông lệ quốc tế.

Điều này giúp các đối tác có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, phản ánh đúng thực tiễn tại Việt Nam, từ đó thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng chung.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến cơ chế, biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho hay, Việt Nam luôn nỗ lực và có những chính sách để bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao luôn phối hợp với các cơ quan liên quan của các nước để cùng nhau có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp.

Bộ Ngoại giao đã cùng tham gia vào các cuộc trao đổi để làm rõ những chính sách, quy định của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và lành mạnh ở Việt Nam.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài luôn làm việc với các cơ quan sở tại và tìm hiểu thông tin liên quan để thông tin lại cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan ở Việt Nam, đảm bảo cao nhất việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ.