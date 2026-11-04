Bộ Ngoại giao Iran đề cập đến 'lời nói dối lớn nhất thế kỷ'

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu họp báo tại Tehran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo ông, Mỹ và các đồng minh đã lợi dụng những câu chuyện thêu dệt này làm cớ để gây sức ép và siết chặt các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Iran suốt nhiều thập niên.

Kênh Press TV (Iran) dẫn lời ông Baghaei phát biểu tại sự kiện diễn ra ở Tehran ngày 3/11: “Có lẽ trong 70-80 năm qua, thế giới chưa từng chứng kiến lời dối trá nào lớn như ‘mối đe dọa từ Iran’”.

Ông cho biết, dù không có bằng chứng nào cho thấy chương trình hạt nhân Iran có dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất chuyển hướng sang mục đích phi hòa bình, Mỹ và các đồng minh vẫn không chịu từ bỏ những cáo buộc này.

Theo ông Baghaei, việc liên tục nhắc lại những cáo buộc như vậy đã trở thành một phần không thể thiếu trong chính sách đối ngoại của Mỹ và phản ánh những đòi hỏi từ phía Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, các thế lực đối địch đã không thể kiềm chế nước này và cũng sẽ không đạt được mục tiêu đó trong tương lai, bởi Iran đã tích lũy được sức mạnh và kinh nghiệm đáng kể.

Ông nêu bật: “Trong 8 tháng qua, sức mạnh lịch sử và những di sản văn minh của Iran một lần nữa được khẳng định. Người dân Iran dựa vào chiều sâu tinh thần, truyền thống lịch sử và năng lực để kháng cự, đồng thời đưa ra phản ứng cần thiết”.

Ông Baghaei mô tả tinh thần đoàn kết dân tộc là tài sản quý giá, bảo đảm Iran sẽ tiếp tục con đường hướng tới khẳng định vị thế, phát triển và củng cố sức mạnh.

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 2/11 Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng hai nước có thể đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời cho biết Washington không có ý định tấn công Iran trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Phó Tổng thống JD Vance cũng cho biết các cuộc tham vấn giữa hai nước đã đạt được “một số tiến triển” hướng tới chấm dứt xung đột.

Cùng ngày 2/11, Iran tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ đồng ý với các điều kiện của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei nêu rõ: “Nếu các yêu cầu của Iran được đáp ứng, có thể khôi phục an ninh cho eo biển Hormuz và nối lại quá trình đàm phán trong thời gian ngắn". Ông cũng cho biết thêm rằng khả năng thực hiện kế hoạch này trong 2 ngày là dấu hiệu mới cho thấy thiện chí của Iran.