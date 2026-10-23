Bộ Ngoại giao đồng hành cùng Thái Nguyên tổ chức Festival Trà Quốc tế 2026

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, Festival dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 - 7/11/2026, gồm 12 hoạt động chính tại khu vực trung tâm tỉnh, các vùng chè và làng nghề chè tiêu biểu. Gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, Festival nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái và kinh tế của cây chè; quảng bá thương hiệu Trà Thái Nguyên, thúc đẩy du lịch, xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm và công tác chuẩn bị của tỉnh Thái Nguyên; đồng thời nhấn mạnh Festival lần này là một sự kiện quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Bộ Ngoại giao, với tư cách cơ quan đồng tổ chức, sẽ phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực, đồng hành cùng Tỉnh tổ chức Festival thực chất, hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu đối ngoại.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Thứ trưởng yêu cầu các bên liên quan tiếp tục kết nối, vận động các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật quốc tế tham dự Festival; đảm bảo công tác lễ tân, phiên dịch, an ninh, tuyên truyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và những ý kiến chỉ đạo thiết thực của Thứ trưởng Ngô Lê Văn. Khẳng định Tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Ngoại giao, phấn đấu tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả, giàu bản sắc và có sức lan tỏa trong nước, quốc tế.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong Bộ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công sự kiện.