Bộ Ngoại giao đẩy mạnh xây dựng các Quy chế thí điểm về Đại sứ theo lĩnh vực, Đặc phái viên và Đại sứ lưu động

Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Nguồn: visitbadinh.com.vn)

Triển khai Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 258/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Ngoại giao đang xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm cơ chế Đại sứ theo lĩnh vực, Đặc phái viên của Chủ tịch nước, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Quy chế thí điểm cơ chế Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động và Quy chế thí điểm tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc cho các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động.

Đây là những cơ chế đại diện Nhà nước mới, lần đầu được tổ chức triển khai, góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Các dự thảo tập trung làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của từng cơ chế; phân định thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các chủ thể có liên quan; bảo đảm các cơ chế mới vận hành linh hoạt, thống nhất, không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hiện có; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy sẵn có.

Đối với cơ chế Đại sứ theo lĩnh vực và Đặc phái viên, trọng tâm là thiết lập khuôn khổ phù hợp với tính chất, chủ thể bổ nhiệm và yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình, bảo đảm sự phối hợp thống nhất trong hoạt động đối ngoại. Đối với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động, cơ chế thí điểm hướng tới tăng tính linh hoạt trong thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước tại các quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam nhưng chưa có nhu cầu thành lập Đại sứ quán thường trú; đồng thời thiết lập Tổ công tác giúp việc theo chế độ kiêm nhiệm để hỗ trợ Đại sứ thực hiện nhiệm vụ.

Việc sớm ban hành các Quy chế sẽ tạo khuôn khổ pháp lý để đưa các cơ chế mới vào vận hành. Trên cơ sở theo dõi, đánh giá đầy đủ hiệu quả triển khai trong thời gian thí điểm, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức tổng kết, nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện các chính sách liên quan trong giai đoạn tiếp theo.

Các dự thảo văn bản đang được Bộ Ngoại giao tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trước khi tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền tại Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao theo địa chỉ https://mofa.gov.vn/chi-tiet-du-thao/drafttext/du-thao-quy-che-thi-diem-co-che-dai-su-theo-linh-vuc-dac-phai-vien-cua-chu-tich-nuoc-va-dac-phai-vien-cua-thu-tuong-chinh-phu-1816.html.