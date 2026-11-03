Bố ngỡ ngàng vì sinh con ở viện, 15 phút xong thủ tục khai sinh

Tính đến ngày 31/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận 325 hồ sơ đăng ký khai sinh. Quầy hỗ trợ được bố trí tại sảnh tầng 1, nhà A, ngay cạnh khu vực cấp giấy chứng sinh, giúp cha mẹ thực hiện thủ tục trong thời gian lưu viện.

Để rút ngắn quy trình, bệnh viện đã điều chỉnh việc cấp giấy chứng sinh, bảo đảm trẻ được cấp giấy ngay sau khi sinh thay vì chờ đến thời điểm làm thủ tục ra viện như trước. Nhờ đó, cha mẹ có thể sử dụng giấy chứng sinh để đăng ký khai sinh cho con ngay tại bệnh viện.

Cán bộ hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Chưa xuất viện đã có thể làm giấy khai sinh cho con tại bệnh viện

Vừa hoàn thành thủ tục cho con đầu lòng, anh Hoàng Hải Dương (27 tuổi) ở Hà Nội, bất ngờ vì toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng 15 phút.

Anh cho biết, với những gia đình lần đầu sinh con, việc chưa quen kê khai giấy tờ có thể khiến hồ sơ sai sót, phải bổ sung hoặc thực hiện lại nhiều lần. Vì vậy, được cán bộ hướng dẫn và hỗ trợ ngay tại bệnh viện giúp gia đình tiết kiệm đáng kể thời gian.

“Lần đầu làm thủ tục nên nhiều người chưa biết cách kê khai, có thể khai sai và bị trả hồ sơ nhiều lần. Tôi thấy cách làm này khá hợp lý, thuận tiện”, anh Dương chia sẻ.

Tương tự, anh Bùi Văn Hồng (33 tuổi) cho biết con gái đầu lòng sinh năm 2019 được gia đình làm giấy khai sinh tại phường. Khi sinh con thứ hai, anh nghĩ sẽ phải tự thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công nên khá bất ngờ khi bệnh viện có quầy hỗ trợ riêng.

Thay vì chờ xuất viện rồi đến cơ quan hành chính, cha mẹ có thể làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngay tại bệnh viện.

Khu vực hỗ trợ đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh được bố trí tại tầng 1, nhà A, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

“Các bạn hướng dẫn làm rất nhanh. Tôi thấy thuận tiện hơn nhiều so với việc phải tự tìm hiểu rồi đến cơ quan hành chính làm thủ tục”, anh Hồng nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, TS.BSCKII Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết việc phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đưa dịch vụ đăng ký khai sinh đến bệnh viện giúp giảm thủ tục cho gia đình ngay sau khi trẻ chào đời.

Theo ông, đây là hoạt động thiết thực trong quá trình chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời kết nối dịch vụ y tế với dịch vụ hành chính công. Bệnh viện mong muốn tiếp tục phối hợp triển khai không chỉ thủ tục khai sinh mà cả những dịch vụ hành chính khác liên quan đến trẻ sơ sinh và công dân mới.

Làm giấy khai sinh ngay tại bệnh viện thế nào?

Sau khi sinh, cha mẹ mang giấy chứng sinh cùng căn cước công dân hoặc sử dụng ứng dụng VNeID đến quầy hỗ trợ. Cán bộ tại đây hướng dẫn kê khai, hỗ trợ thực hiện thủ tục trên máy tính và tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Người dân cũng được hướng dẫn theo dõi tình trạng hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Khi cần, cán bộ hỗ trợ tra cứu tiến độ và thông tin về đơn vị đang xử lý.

Nhiều gia đình đánh giá việc làm thủ tục khai sinh ngay tại bệnh viện giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt những bước đi lại sau sinh. Ảnh: BV Phụ sản Hà Nội

Sau khi hồ sơ được giải quyết, cha mẹ có thể đăng ký nhận giấy khai sinh tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc đến điểm hỗ trợ hành chính công gần nơi cư trú để nhận kết quả.

Hiện quầy hỗ trợ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có khả năng tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh cho người dân thuộc 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.