Bỏ nghìn USD học võ Thiếu Lâm, nhưng không được học trong chùa

Nhiều người nước ngoài chi hàng nghìn USD để học võ Thiếu Lâm tại Trung Quốc, nhưng phần lớn được đào tạo tại các trường võ độc lập bên ngoài ngôi chùa cổ.

Thiếu Lâm Tự từ lâu là điểm đến mơ ước của những người yêu võ thuật Trung Quốc. Hình ảnh các võ tăng luyện quyền, biểu diễn công phu trong phim ảnh khiến không ít người nước ngoài muốn đến núi Tung Sơn, tỉnh Hà Nam, để học võ. Họ sẵn sàng bỏ hàng nghìn USD cho những khóa huấn luyện kéo dài nhiều tháng.

Theo bảng giá tuyển sinh năm 2026 của Shaolin Worldwide, đơn vị giới thiệu các khóa học võ thuật tại Trung Quốc, học phí tại một số trường quanh Thiếu Lâm Tự dao động từ 1.500 đến 1.860 USD mỗi tháng, bao gồm ăn ở và luyện tập.

Tuy nhiên, nhiều học viên không được đào tạo trong ngôi chùa cổ mà theo học tại các trường võ ở thành phố Đăng Phong. Những cơ sở này có huấn luyện viên, chương trình và hệ thống quản lý riêng, không nhất thiết có quan hệ trực thuộc Thiếu Lâm Tự.

Học võ Thiếu Lâm nhưng không thuộc nhà chùa

Theo People's Daily, năm 2013, Thiếu Lâm Tự từng ra thông báo phủ nhận quan hệ trực thuộc với các trường võ và cơ sở đào tạo bên ngoài sử dụng tên gọi Thiếu Lâm. Nhà chùa khẳng định không ủy quyền cho những cơ sở này đại diện mình tổ chức giảng dạy hoặc đào tạo người kế thừa văn hóa Thiền võ.

Trong cuộc phỏng vấn với People's Daily năm 2015, cựu trụ trì Thích Vĩnh Tín cũng thừa nhận khó kiểm soát hoạt động kinh doanh bên ngoài cổng chùa. Theo ông, nhiều trường võ, võ quán và công ty du lịch hoạt động gần Thiếu Lâm Tự nhưng không có quan hệ trực thuộc nhà chùa.

Báo chí Trung Quốc từng phát hiện một số cơ sở tự nhận trực thuộc Thiếu Lâm Tự để tuyển sinh, dù phía nhà chùa phủ nhận mối liên hệ.

Một trong những trường võ nổi tiếng nhất khu vực là Thiếu Lâm Tháp Câu, thành lập năm 1978. Theo tài liệu tuyển sinh năm 2026 của Tập đoàn Giáo dục Tháp Câu, trường hiện có hai cơ sở với hơn 16.000 học viên và nhân sự, giảng dạy cả võ thuật lẫn văn hóa phổ thông.

Từ năm 2011, China News Service từng ghi nhận nhiều học viên đến từ Mỹ, Anh, Đức và Pháp theo học tại Tháp Câu. Trong một phóng sự, bốn học viên nước ngoài phải chạy bộ đến cổng Thiếu Lâm Tự rồi quay về trường để tiếp tục luyện tập.

Một trong số họ là David, 22 tuổi, người Đức, đến Trung Quốc vì yêu thích quyền Anh và muốn trở thành huấn luyện viên thể hình. Thay vì luyện võ trong sân chùa, anh được hướng dẫn tại phòng tập của trường cùng những học viên khác.

Các khóa đào tạo dành cho người nước ngoài hiện có mức học phí đáng kể. Theo Shaolin Worldwide, một tháng học tại Shaolin Zhong Wu được niêm yết giá 1.500 USD. Nếu đăng ký trọn năm, tổng chi phí giảm còn 8.040 USD.

Trong khi đó, trường Shaolin Yongzhi công bố mức phí khoảng 1.860 USD mỗi tháng, bao gồm luyện tập, ăn uống và chỗ ở tập thể. Một khóa học kéo dài ba tháng có giá khoảng 5.055 USD, chưa tính vé máy bay và các khoản phát sinh.

Những lò võ mang danh Thiếu Lâm

Năm 2019, The Beijing News thực hiện cuộc điều tra về mạng lưới trường võ quanh Đăng Phong. Phóng viên ghi nhận nhiều cơ sở có quy mô khác nhau, từ những trường hàng nghìn học viên đến các điểm luyện võ nhỏ thuê nhà dân làm nơi ăn ở và tập luyện.

Đáng chú ý, một số người đứng đầu các cơ sở nhỏ mặc trang phục giống tăng nhân, cắt tóc ngắn và tự giới thiệu là đệ tử Thiếu Lâm để thu hút học viên.

Học viên nước ngoài phải trải qua nhiều giờ luyện thể lực, đứng tấn và tập quyền mỗi ngày, thay vì được truyền dạy ngay những tuyệt kỹ như trên phim ảnh.

Cùng năm, The Paper tìm đến một cơ sở tự xưng là đoàn võ tăng, hoạt động trong căn nhà dân gần khu danh thắng Thiếu Lâm. Người hướng dẫn mặc trang phục nhà sư, tự nhận là đệ tử Thiếu Lâm và khẳng định cơ sở của mình trực thuộc nhà chùa.

Theo lời người này, cơ sở có ba huấn luyện viên, 26 học viên và thu học phí từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ mỗi năm. Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ phía khu danh thắng Thiếu Lâm Tự, nhân viên tại đây phủ nhận mối liên hệ với các trường võ bên ngoài.

Tình trạng các cơ sở đào tạo hoạt động thiếu phép từng khiến chính quyền Đăng Phong phải vào cuộc. Theo The Beijing News, trước chiến dịch chấn chỉnh năm 2019, địa phương có 20 trường võ được phê duyệt, 60 điểm luyện võ và 13 cơ sở chưa được cấp phép.

Sau kiểm tra, những điểm luyện võ không đáp ứng quy định bị yêu cầu đóng cửa. Một số cơ sở nhỏ chuyển sang khu vực lân cận để tiếp tục hoạt động.

Theo China Newsweek, trong cuộc điều tra năm 2024, các trường võ tại Đăng Phong còn đối mặt với những vấn đề về quản lý nội trú, chi phí phát sinh và cơ hội nghề nghiệp của học viên sau khi tốt nghiệp.

Đối với người nước ngoài, việc học võ cũng khác xa những hình ảnh trên phim. Thay vì được truyền dạy ngay các tuyệt kỹ, học viên phải bắt đầu bằng đứng tấn, đấm, đá, rèn thể lực và những bài quyền cơ bản.

Theo chương trình tuyển sinh của Shaolin Yongzhi, học viên tập hơn bốn giờ mỗi ngày trong tuần, kết hợp quyền thuật, luyện thể lực và sử dụng binh khí truyền thống. Thời gian học có thể kéo dài từ vài tuần đến nhiều tháng, tùy trình độ và mục tiêu.

Hoàn thành một khóa học như vậy không đồng nghĩa với việc trở thành tăng nhân hay đệ tử chính thức của Thiếu Lâm Tự. Tương tự, một trường võ mang tên Thiếu Lâm không nhất thiết trực thuộc ngôi chùa.

Danh tiếng Thiếu Lâm Tự giúp ngành đào tạo võ thuật tại Đăng Phong thu hút học viên từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, trước khi bỏ hàng nghìn USD đăng ký, người học cần xác định rõ nơi tập luyện, người trực tiếp hướng dẫn và mối quan hệ giữa trường với nhà chùa.

Bởi học võ theo trường phái Thiếu Lâm và được tăng nhân Thiếu Lâm Tự trực tiếp truyền dạy là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.