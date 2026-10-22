Bỏ nghề điều dưỡng sau hơn 20 năm, người phụ nữ biến gara gia đình thành nơi tân trang nội thất cũ, có tháng thu lợi nhuận hơn 217 triệu đồng

Cami Lane sống tại bang Utah, Mỹ, vốn yêu thích cải tạo nhà cửa và thường chia sẻ các dự án tự thực hiện trên mạng. Cô không nghĩ một cặp tủ đầu giường cũ có thể mở ra hướng đi nghề nghiệp mới.

Năm 2024, Lane mua cặp tủ với giá 20 USD, hơn 510.000 đồng. Sau khi sơn lại và thay phụ kiện, cô bán món đồ với giá 275 USD, hơn 7,1 triệu đồng.

Sau khoảng 6 tháng thử nghiệm, Lane nhận thấy công việc này có thể mang lại thu nhập cao hơn nghề điều dưỡng. Trung bình mỗi tháng, cô thu về khoảng 6.500 USD, hơn 168 triệu đồng.

Lane cho biết trong những lúc kiệt sức tại nơi làm việc, cô thường nghĩ đến các món đồ chờ được tân trang ở nhà. Sau đó, cô quyết định nghỉ nghề điều dưỡng để tập trung kinh doanh.

Cami Lane. Ảnh: IG

Lane sử dụng gara đủ chỗ cho 3 ô tô làm xưởng và bán sản phẩm chủ yếu qua Facebook. Theo cô, hoạt động kinh doanh chưa từng có tháng hòa vốn hoặc thua lỗ.

Tháng 8/2025, lợi nhuận cao nhất của Lane đạt khoảng 8.400 USD, hơn 217 triệu đồng. Đến tháng 8/2026, cô ghi nhận lợi nhuận 3.606 USD, khoảng 93,3 triệu đồng.

Khi lựa chọn đồ cũ, Lane ưu tiên sản phẩm có kết cấu chắc chắn, chất lượng tốt nhưng kiểu dáng hoặc lớp hoàn thiện đã lỗi thời. Cô tránh những món cần sửa chữa quá nhiều.

Sau khi đưa sản phẩm về nhà, Lane vệ sinh, chà nhám, sơn lót, sơn hoàn thiện, sửa các vị trí cần thiết và thay phụ kiện. Món đồ sau đó được chụp ảnh, đăng lên mạng và chờ người mua.

Việc tìm nguồn hàng, vận chuyển và sắp xếp lịch giao nhận chiếm nhiều thời gian. Để nâng cao hiệu quả, Lane xử lý nhiều món cùng lúc, hoàn thành một công đoạn trên tất cả sản phẩm trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Một thương vụ đáng chú ý là chiếc tủ trưng bày Ethan Allen được Lane mua với giá 100 USD, khoảng 2,5 triệu đồng. Cô phục hồi các chi tiết gỗ, làm chân đế theo thiết kế riêng và bổ sung trang trí. Chiếc tủ sau đó được bán với giá 1.500 USD, khoảng 38,8 triệu đồng.

Công việc mới giúp Lane cải thiện thu nhập và chủ động thời gian bên gia đình. Tháng 2/2026, cô bắt đầu đầu tư nghiêm túc hơn vào việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nhờ nguồn thu bổ sung, Lane giảm thời gian trực tiếp tân trang đồ xuống khoảng 8-10 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, sản xuất nội dung hiện chiếm nhiều thời gian hơn sửa đồ.

Lane vẫn muốn trực tiếp làm mới nội thất cũ, đồng thời mở rộng hoạt động hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm. Cô thích được tự quyết định thời gian làm việc để có thể ở bên các con và cháu.