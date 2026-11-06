“Bộ não” kết hợp kinh nghiệm và AI giúp đảm bảo an ninh tại khu công nghiệp

Đây là nền tảng để xây dựng hệ thống giám sát thông minh, chủ động nhận diện và ứng phó với rủi ro.

Nâng cấp giám sát an ninh với công nghệ cảnh báo chủ động

Trong vận hành khu công nghiệp (KCN), an ninh là một chuỗi công việc liên tục từ kiểm soát người và phương tiện ra vào, giám sát các khu vực trọng yếu đến phát hiện dấu hiệu bất thường và tổ chức lực lượng xử lý. Một trong những thiết bị hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ an ninh là camera. Tuy nhiên, việc trang bị nhiều camera không đồng nghĩa với việc tăng khả năng giám sát.

Hãy hình dung một KCN có nhiều camera hoạt động cùng lúc, phần lớn hình ảnh ghi nhận hoạt động bình thường. Sự kiện bất thường có thể chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn hoặc ở khu vực mà người giám sát không tập trung quan sát đúng thời điểm. Khi đó, việc có đầy đủ hình ảnh để xem lại chưa chắc đã giúp phát hiện và xử lý kịp thời nếu toàn bộ quá trình vẫn phụ thuộc chủ yếu vào con người giám sát.

Ứng dụng camera tích hợp AI giúp phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an ninh.

Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp camera vượt ra ngoài chức năng ghi hình, hỗ trợ nhận diện các tình huống cần chú ý theo những quy tắc vận hành được thiết lập. Chẳng hạn, hệ thống có thể phát hiện người hoặc phương tiện xuất hiện tại khu vực hạn chế, phương tiện đi sai hướng, dừng đỗ bất thường, tụ tập không đúng quy định hoặc vật thể bị bỏ quên. Nhờ khả năng phân tích và sàng lọc lượng lớn dữ liệu hình ảnh, AI giúp làm nổi bật những sự kiện cần kiểm tra, đồng thời phát cảnh báo để đội ngũ an ninh chủ động xác minh và xử lý.

Thái Nguyên là một trong những địa phương khuyến khích các KCN lắp đặt camera AI kiểm soát ra, vào tại các KCN: Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công 1, Sông Công. Tại KCN Amata (Đồng Nai), nhờ sử dụng camera an ninh ứng dụng AI đã giúp BQL nhanh chóng xác định những hành vi vi phạm trật tự an ninh.

Theo đại diện BQL KCN VSIP Bình Dương III quy mô 1.000 ha, việc sử dụng công nghệ theo dõi thời gian thực giúp họ có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động, cho phép giám sát, phân tích và tối ưu hóa từ xa. Điều này đã tạo ra một môi trường an toàn hơn, đáng tin cậy hơn cho khách hàng và cả người lao động.

Dù vậy, hiệu quả của camera AI không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn gắn liền với kinh nghiệm và năng lực tổ chức quản lý vận hành. Việc thiết lập, điều chỉnh các quy tắc nhận diện cần căn cứ vào đặc thù hoạt động, khu vực giám sát và những rủi ro thực tế của từng KCN.

Kết nối công nghệ và kinh nghiệm vận hành an ninh: Giải pháp từ IMC

Công ty CP dịch vụ quản lý vận hành KCN (IMC), thành viên ROX Key, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm, tham gia quản lý vận hành gần 3.000 ha bất động sản công nghiệp từ Bắc vào Nam. Theo đại diện IMC, công tác an ninh cần được tổ chức gắn với thực tế vận hành, từ việc giám sát các khu vực, kiểm soát người và phương tiện đến phối hợp giữa các bộ phận khi phát sinh sự việc.

Kinh nghiệm vận hành thực tế tại 14 KCN giúp IMC xây dựng kịch bản cho những tình huống cần ưu tiên theo dõi, thiết lập quy tắc cảnh báo phù hợp và tổ chức quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin. Đây chính là cơ sở để các dữ liệu do hệ thống camera AI ghi nhận được chuyển thành thông tin hữu ích cho công tác vận hành.

Một trong những giải pháp vận hành thông minh được IMC sử dụng là T.SIE (nền tảng kết nối dữ liệu và hỗ trợ điều phối thông tin vận hành). Giải pháp này cho phép dữ liệu từ các hệ thống hiện có được kết nối, đặt trong ngữ cảnh vận hành và chuyển đến đúng người phụ trách. Khi tích hợp thêm các năng lực AI, hệ thống hỗ trợ phân tích dữ liệu theo thời gian thực, nhận diện trạng thái bất thường và sắp xếp mức độ ưu tiên của cảnh báo. Nhờ đó, thay vì phải liên tục theo dõi lượng lớn hình ảnh hoặc tự tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn, nhân sự an ninh có thể tập trung hơn vào những tình huống cần xác minh và xử lý.

Giám sát an ninh tại KCN Quang Minh.

Theo ông Lê Hồng Quân, Phó Tổng Giám đốc IMC, AI không thay thế vai trò của đội ngũ vận hành. Nhân sự an ninh vẫn cần kiểm tra thông tin, đánh giá tình huống và thực hiện các bước xử lý theo quy trình đã thiết lập. “Dữ liệu lịch sử cùng kết quả xử lý thực tế đồng thời là cơ sở để IMC tiếp tục điều chỉnh cách nhận diện, phân loại và ưu tiên cảnh báo, giúp hệ thống ngày càng phù hợp với đặc thù hoạt động của từng KCN”, ông Quân nhấn mạnh.

Hiện IMC đang từng bước nhân rộng giải pháp ra nhiều KCN khác, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. Khi được kết nối với quy trình vận hành bài bản và kinh nghiệm xử lý thực tế của đơn vị quản lý vận hành, hệ thống an ninh trong KCN như được trang bị thêm “bộ não” giúp cảnh báo chủ động, hỗ trợ đội ngũ vận hành nhận diện sớm rủi ro và xử lý kịp thời, góp phần gia tăng trải nghiệm của doanh nghiệp trong KCN.