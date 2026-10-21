Bộ muốn sớm áp dụng biểu giá điện 5 bậc: 94% khách hàng có thể giảm tiền điện?

Hiện nay, biểu giá bán lẻ sinh hoạt gồm 6 bậc lũy tiến theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025. Cụ thể: Bậc 1 áp dụng từ mức 0-50 kWh, giá điện là 1.940 đồng/kWh; bậc 2 áp dụng từ mức 51-100 kWh, giá điện là 2.050 đồng/kWh; bậc 3 áp dụng từ mức 101-200 kWh, giá điện là 2.380 đồng/kWh; bậc 4 áp dụng từ 201-300 kWh, giá điện là 2.998 đồng/kWh; bậc 5 áp dụng từ 301-400 kWh, giá điện là 3.350 đồng/kWh và bậc 6 áp dụng từ 401 kWh trở lên, có giá 3.460 đồng/kWh.

Theo Quyết định số 14/2025 ngày 29/5/2025, biểu giá điện bậc thang được rút từ 6 xuống còn 5 bậc.

Quyết định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 29/5/2025, nhưng cơ cấu biểu giá 5 bậc chưa được áp dụng trên thực tế do điều khoản chuyển tiếp. Vì thế, từ khi Quyết định số 14 có hiệu lực đến nay, giá bán lẻ điện vẫn chưa điều chỉnh lần nào.

Bộ Công Thương đề xuất sớm áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc lũy tiến. Ảnh: TA

Để tháo gỡ tình trạng này, Bộ Công Thương đang xin ý kiến các bộ ngành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2025 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Trong dự thảo, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ Điều 6 (điều khoản chuyển tiếp) Quyết định số 14/2025 và điều kiện gắn thời điểm áp dụng biểu giá mới với lần điều chỉnh giá điện bình quân. Khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, Bộ trưởng Công Thương sẽ ban hành giá điện cụ thể cho các nhóm khách hàng theo cơ cấu mới, áp dụng đồng thời.

Theo đó, thay vì 6 bậc lũy tiến như hiện hành, giá điện bán lẻ cho nhóm khách hàng sinh hoạt sẽ gồm 5 bậc, với mức giá tăng dần.

Cụ thể, bậc 1 từ 0 đến 100 kWh giá điện sẽ bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân hiện nay; bậc 2 từ 101-200 kWh, giá điện bằng 108%; bậc 3 từ 201-400 kWh, giá điện bằng 136%; bậc 4 từ 401-700 kWh, giá điện bằng 162%; bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá điện bằng 180%.

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sinh hoạt theo Quyết định số 14/2025.

Trong dự thảo tờ trình, Bộ Công Thương cho biết, việc chuyển sang cơ cấu biểu giá mới không phải một lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá này được giữ nguyên ở mức 2.204,07 đồng/kWh. Tuy nhiên, số tiền từng khách hàng phải trả sẽ thay đổi do cách phân chia bậc thang.

Bộ Công Thương cũng đánh giá tác động của cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới 5 bậc tới khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt.

Cụ thể, Quyết định số 14/2025 rút gọn bậc thang tiêu thụ điện sinh hoạt còn 5 bậc và thiết kế lại mức tiêu thụ điện giữa các bậc so với Quyết định 28/2014. Theo đó, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mức tiêu thụ điện từ 401-700 kWh và trên 701 kWh cao hơn so với hiện hành.

Theo tính toán sơ bộ, khách hàng sinh hoạt sử dụng điện ít hơn 777 kWh/tháng chiếm khoảng 94% số khách hàng sử dụng điện và chiếm tỷ trọng khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt. Khi áp dụng giá điện 5 bậc, hóa đơn tiền điện của số khách hàng này sẽ giảm so với hiện hành, trong đó số tiền giảm nhiều nhất là những khách hàng sinh hoạt sử dụng 400 kWh/tháng.

Khách hàng sinh hoạt sử dụng điện 778 kWh/tháng sẽ trả tiền điện bằng với tiền điện hiện hành.

Với khách hàng sinh hoạt sử dụng 1.182 kWh/tháng (đây là mức tiêu thụ bình quân của các khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng) tăng tiền điện so với hiện hành gần 190.000 đồng/tháng.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, với việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, các khách hàng sử dụng điện ở mức từ 777 kWh/tháng trở xuống sẽ phải trả tiền điện ít hơn, còn khách hàng tiêu thụ điện trên 778 kWh/tháng thì tiền điện phải trả sẽ tăng so với hiện hành.

Như vậy, phần lớn khách hàng sinh hoạt vẫn được bảo đảm chi phí tiền điện không phải trả tăng thêm, phần tăng thêm do các khách hàng sử dụng điện ở nấc cao nhất chi trả.

Hiện trên cả nước có trên 30 triệu khách hàng sinh hoạt. Việc sớm triển khai biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc cũng được Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị. Cơ quan này đề nghị làm rõ thời điểm áp dụng để người dân sớm được hưởng chính sách mới.