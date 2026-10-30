Bố Mr Pips khai lý do đưa 100.000 USD cho cựu cán bộ công an

Theo cáo trạng, bị cáo Phó Đức Thắng đã giúp sức, dùng số tiền do phạm tội mà có của con trai để tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số hơn 165 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Rửa tiền.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa. Ảnh: CTV

Tại tòa, ông Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý với nội dung truy tố của Viện kiểm sát.

Theo lời khai của ông Thắng, trước khi Phó Đức Nam bị bắt, bị cáo không biết con trai có hành vi phạm tội. Khi Nam đưa tiền cho bố mẹ để mua bất động sản, bị cáo chỉ nghĩ do con trai chưa lập gia đình nên gửi tiền bố mẹ là việc bình thường.

Bị cáo Thắng khai đã rút tổng cộng 97 tỷ đồng từ 3 tài khoản ngân hàng, sau đó nhờ người thân quen gồm các cháu, em và một số bạn bè, đồng nghiệp cất giữ. Cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc.

Về việc nhờ người cất giữ tài sản, ông Thắng khai đã đưa 7 tỷ đồng cho cháu là Phó Đức Tuấn.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc bị cáo đưa tiền cho Phó Đức Tuấn để làm gì, ông Thắng trả lời đây là một trong những sai lầm lớn của bị cáo.

Bố Mr Pips cho rằng trong số các khoản tiền đã đưa cho người thân, bạn bè cất giữ, có một phần là tài sản hợp pháp của vợ chồng bị cáo. Bị cáo đã bán 2 căn hộ tại Hà Nội, thu về 187 tỷ đồng, trong đó có hơn 40 tỷ đồng thuộc sở hữu của vợ chồng bị cáo.

Khi HĐXX yêu cầu làm rõ căn cứ chứng minh nguồn gốc số tiền trên, ông Thắng giải thích, năm 2020, vợ chồng bị cáo mua một căn biệt thự tại quận 9 cũ (TPHCM). Đến tháng 5/2023, vợ chồng bị cáo bán căn biệt thự trên với giá 38 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo và vợ còn có khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt tích lũy.

Ông Thắng thừa nhận đã đưa 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng) cho bị cáo Nguyễn Đăng Quang (cựu cán bộ công an) để đưa Phó Đức Nam đi giám định tâm thần. Do thời điểm đó đang phải giải quyết nhiều công việc liên quan đến chuyện con trai bị bắt, ông Thắng không trực tiếp giao tiền mà nhờ một người cháu mang tiền đưa cho Quang.

Ông Thắng khai, trưa 30/10/2024, Phó Đức Nam bị bắt. Sau đó, ông đến trụ sở công an để xin gặp con trai. Tại đây, ông nhận thấy con trai có biểu hiện bệnh nặng nên đã trình bày về hồ sơ bệnh án của con với cán bộ điều tra. Khoảng 3h hôm sau, Phó Đức Nam được đưa đến Bệnh viện Tâm thần TPHCM để thăm khám.

Theo trình bày của ông Thắng, do con trai có hồ sơ bệnh án từ trước nên ông thấy cần sớm đưa con đi giám định để xác định tình trạng sức khỏe và điều trị. Đó cũng là lý do bị cáo tìm đến Quang, nhờ giúp đỡ để Nam được đưa đi giám định tâm thần.

Trong quá trình thẩm vấn bị cáo Thắng, thẩm phán Trần Nam Hà có nhắc đến yếu tố tình thân khi xem xét hành vi của bị cáo.

Trước khi kết thúc phần trình bày, bị cáo Thắng gửi lời xin lỗi đến những người bị hại trong vụ án.

“Với tư cách một người cha, bản thân bị cáo cũng phải chịu một phần trách nhiệm trước những việc làm sai trái của con trai mình… Bị cáo xin gửi lời xin lỗi sâu sắc, chân thành nhất đến tất cả các bị hại”, bố Mr Pips nói.

Bị cáo Thắng cũng bày tỏ sự hối hận về hành vi của Phó Đức Nam, cũng như những sai phạm của chính mình sau khi con trai bị bắt.

Theo lời bị cáo Thắng, sau khi vụ án xảy ra, gia đình rơi vào hoàn cảnh rất bi thảm. Ông Thắng mong HĐXX xem xét đến hoàn cảnh, vai trò và hành vi phạm tội để bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhận mức án nhẹ nhất.