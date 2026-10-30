Bố Mr Pips chi hơn 2,5 tỷ đồng tìm cách giám định tâm thần cho con

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong phiên tòa sáng 30/10, HĐXX tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo liên đới phạm tội trong đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu.

Theo đó, trong vụ án, bị cáo Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips) tìm cách “chạy” kết luận giám định tâm thần cho con nhưng bị cựu cán bộ công an Nguyễn Đăng Quang chiếm đoạt tiền.

Theo hồ sơ vụ án, khi phạm tội Nguyễn Đăng Quang cựu cán bộ công an. Quang và bị cáo Phó Đức Tuấn (anh họ Mr Pips) là anh em “cọc chèo”. Phó Đức Tuấn thời điểm phạm tội cũng là cán bộ công an.

Đầu tháng 11/2024, Tuấn và người chú Phó Đức Thắng trao đổi về việc Nam vừa bị bắt. Hai chú cháu bàn nhau tìm luật sư bào chữa và giúp cho Nam được đi giám định tâm thần. Từ đó, Phó Đức Tuấn tìm đến Quang, rồi lên lịch hẹn Quang đi ăn cơm cùng ông Thắng tại Hà Nội.

Tại phiên tòa, bị cáo Quang khai, trong bữa ăn hôm đó, Tuấn và bị cáo Thắng kể chuyện Nam bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ về hành vi lừa đảo. Quang cho biết, dù không có thông tin hay mối quan hệ liên quan đến việc này nhưng vì cả nể nên đã gọi điện nhờ chị Lợi, một người bạn làm kinh doanh tại TP.HCM, giúp đỡ. Đến hôm sau, chị Lợi gọi lại, đề nghị gửi toàn bộ hồ sơ để hỗ trợ.

Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà đặt câu hỏi: “Một người làm kinh doanh sao có thể giúp chạy giám định tâm thần?”. Trả lời câu hỏi này, bị cáo Quang cho biết, chị Lợi có mối quan hệ với nhiều cơ quan, ban, ngành nên có thể hỗ trợ.

Theo bị cáo Quang, hôm sau, chị Lợi bảo chuyển 100.000 USD (tương đương 2,75 tỷ đồng) để lo công việc. Các tin nhắn trao đổi giữa hai người được Quang chụp màn hình lại gửi cho ông Thắng để chuyển khoản. Khi có tiền về, Quang nhờ em gái ruột là trưởng phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) nhận hộ.

Bị cáo Quang cho biết, theo hướng dẫn của chị Lợi đã chuyển trước 1,3 tỷ đồng, số còn lại khi nào cần sẽ gọi.

Chủ tọa Trần Nam Hà tiếp tục hỏi: “Thế việc bố của Nam nhờ, bị cáo có giúp được không?”. Bị cáo Quang trả lời, bản thân chưa kịp giúp được gì thì đã bị cơ quan công an truy xét và bắt giữ.

Bị cáo Quang cho biết, sau này bình tĩnh lại, bị cáo thấy mình chẳng có chức năng, nhiệm vụ gì để giúp đỡ cả.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại phiên tòa.

Đối với người tên Lợi mà Quang nhờ, trong hồ sơ vụ án thể hiện lời khai bà cho rằng tiền Quang đưa để nhờ đổi tiền mới nhưng bà chưa cầm. Tổng 1,3 tỷ đồng vẫn do người đổi tiền giữ, hiện đã chủ động giao nộp công an.

Ngoài lời khai của bị cáo Quang không có tài liệu nào khác chứng minh bà này thỏa thuận giúp Nam đi giám định tâm thần nên không đủ căn cứ xử lý.

Cáo trạng cho thấy, Nguyễn Đăng Quang đã hướng dẫn Phó Đức Tuấn chuẩn bị hồ sơ xin giám định tâm thần cho Phó Đức Nam. Đồng thời, Quang đưa ra yêu cầu phải có 100.000 USD, để "đi quan hệ" nhằm thúc đẩy việc giám định và điều trị cho Mr Pips.

Tin tưởng lời hứa này, bị cáo Thắng nhờ người thân đưa đi rút 5 tỷ đồng tiền mặt. Hơn 2,5 tỷ đồng sau đó được giao cho Quang. Người em gái làm tại Vietcombank nhận tiền hộ Quang không biết nguồn gốc cũng như mục đích của khoản tiền nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Sau khi nhận tiền, Quang nhanh chóng chỉ đạo chuyển 1,3 tỷ đồng sang tài khoản người khác, số còn lại chuyển vào tài khoản của mình.

Chỉ trong thời gian ngắn, Quang tiếp tục thực hiện hai giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng vào tài khoản tại Công ty Chứng khoán FPTS để trả nợ, phần tiền còn lại dùng chi tiêu cá nhân.

Theo cơ quan tố tụng, lời hứa "chạy" bệnh án chỉ là cái cớ để Quang chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng của bị cáo Thắng. Do đã sử dụng gần hết số tiền nhận được để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Quang vẫn không hoàn trả khoản tiền này.