Bộ môn nào của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ mở màn tại TP.HCM?

Theo đó, môn muay có 16 hạng cân, trong đó các võ sĩ nam thi đấu 6 hạng cân: 45-48kg, 48-51kg, 51-54kg, 54-57kg, 57-60kg và 60-63,5kg. Nữ có 7 hạng cân, gồm dưới 45kg cùng 6 hạng cân tương ứng của nam.

Muay là môn thi đấu mở màn của Đại hội tại TP.HCM

Các võ sĩ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Mỗi trận có 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 3 phút, nghỉ 1 phút giữa các hiệp. Vì vậy, võ sĩ cần duy trì thể lực, sự tập trung và khả năng xử lý tình huống để vượt qua từng vòng đấu.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Quảng Ngãi là những đơn vị có khả năng cạnh tranh đáng chú ý. Cuộc đua huy chương được kỳ vọng diễn ra quyết liệt khi các địa phương đều hướng đến thành tích cao tại ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, môn muay được tổ chức ở Thanh Hóa, thu hút hơn 200 VĐV đến từ 25 tỉnh, thành và ngành, tranh tài ở 17 nội dung đối kháng, gồm 10 hạng cân nam và 7 hạng cân nữ.

Những kết quả từ kỳ đại hội trước sẽ là cơ sở để các đơn vị đánh giá lực lượng, chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh năm nay.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12.2026, với 48 môn, 63 phân môn và 973 nội dung tranh tài chính thức. Hơn 12.000 cán bộ, HLV và VĐV thuộc 36 đoàn dự kiến tham gia.

TP.HCM là địa phương đăng cai chính, bên cạnh các địa điểm tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Việc muay khởi tranh từ ngày 22.10 góp phần mở đầu chuỗi hoạt động thể thao hướng tới đại hội, đánh dấu sự trở lại của sự kiện thể thao cấp quốc gia tại TP.HCM sau 20 năm.