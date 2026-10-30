Bố mẹ Phó Đức Nam khai việc rút, chuyển và cất giữ hàng chục tỷ đồng

Bị cáo Phó Đức Nam tại phòng xử án

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Phó Đức Thắng (bố Phó Đức Nam) đã giúp sức, dùng tiền do phạm tội mà có của con trai để tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số hơn 165 tỷ đồng. Hành vi này phạm vào tội “Rửa tiền”.

Tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Thắng đồng ý với nội dung truy tố của viện kiểm sát. Theo lời khai của bị cáo Thắng, trước khi Phó Đức Nam bị bắt, bị cáo không biết con trai có hành vi phạm tội.

Khi Nam đưa tiền cho bố mẹ để mua bất động sản, bị cáo chỉ nghĩ do con trai chưa lập gia đình nên gửi tiền bố mẹ là việc bình thường.

Bị cáo Phó Đức Nam được dẫn giải đến tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Phó Đức Thắng khai, đã rút 97 tỷ đồng từ 3 tài khoản ngân hàng, sau đó nhờ người thân quen gồm các cháu, em và một số bạn bè, đồng nghiệp cất giữ. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đã thành khẩn khai báo.

Bị cáo Phó Đức Thắng cũng cho rằng, trong số các khoản tiền đã đưa cho người thân, bạn bè cất giữ, có một phần là tài sản hợp pháp của vợ chồng bị cáo (trong đó có hơn 40 tỷ đồng thuộc sở hữu của vợ chồng bị cáo từ việc bán bất động sản ở Hà Nội).

Tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Thắng thừa nhận đã đưa 100.000USD cho bị cáo Nguyễn Đăng Quang (cựu cán bộ công an) để nhờ giám định tâm thần cho con. Do thời điểm đó đang phải giải quyết nhiều công việc liên quan đến chuyện con trai bị bắt nên bị cáo Phó Đức Thắng không trực tiếp giao tiền mà nhờ một người cháu mang tiền đưa cho Quang.

Phiên tòa xét xử Phó Đức Nam và đồng phạm kéo dài 15 ngày. Ảnh: GIA KHÁNH

Theo đó, trưa 30-10-2024, khi Phó Đức Nam bị bắt, bố của Nam đến trụ sở công an để xin gặp con trai. Tại đây, bị cáo Thắng nhận thấy con trai có biểu hiện bệnh nặng nên đã trình bày về hồ sơ bệnh án của con với cán bộ điều tra.

Chiều hôm sau, Phó Đức Nam được đưa đến Bệnh viện Tâm thần TPHCM để thăm khám. Do con trai có hồ sơ bệnh án từ trước nên bị cáo Thắng thấy cần sớm đưa con đi giám định để xác định tình trạng sức khỏe và điều trị. Đó cũng là lý do bị cáo tìm đến Nguyễn Đăng Quang, nhờ giúp đỡ để Nam được đưa đi giám định tâm thần.

Trước khi kết thúc phần trình bày trong quá trình xét hỏi, bị cáo Phó Đức Thắng gửi lời xin lỗi tới các bị hại.

Bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam) tiếp tục đề cập đến tình trạng sức khỏe của con trai. Bị cáo cho biết Phó Đức Nam có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Nam được chẩn đoán, điều trị lần đầu tại Singapore từ năm 2013. Sau đó, gia đình đưa Nam đi khám tại nhiều cơ sở y tế trong nước.

Theo lời khai của bị cáo Liễu, trong khoảng 13 năm qua, Nam có những giai đoạn hưng phấn và trầm cảm đan xen. Gia đình đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án và trại tạm giam đề nghị cho Nam được giám định pháp y tâm thần. Kết thúc phần trình bày, bị cáo Lê Thị Liễu gửi lời xin lỗi đến các bị hại, bị cáo bày tỏ sự đau lòng trước những thiệt hại mà họ phải gánh chịu.