Bố mẹ Mr Pips thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng

Dòng người bị hại đến tòa. (Ảnh: M.H)

Bị cáo buộc "rửa" 165 tỷ đồng cho con trai

Theo cáo trạng, bị cáo Phó Đức Thắng (bố Mr Pips) đã giúp sức, dùng số tiền do phạm tội mà có của con trai để tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số hơn 165 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Rửa tiền”.

Tại tòa, ông Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý với nội dung truy tố của Viện Kiểm sát.

Theo lời khai của ông Thắng, trước khi Phó Đức Nam bị bắt, bị cáo không biết con trai có hành vi phạm tội. Khi Nam đưa tiền cho bố mẹ để mua bất động sản, bị cáo chỉ nghĩ do con trai chưa lập gia đình nên gửi tiền bố mẹ là việc bình thường.

Bị cáo Thắng khai đã rút tổng cộng 97 tỷ đồng từ 3 tài khoản ngân hàng, sau đó nhờ người thân quen gồm các cháu, em và một số bạn bè, đồng nghiệp cất giữ. Cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc.

Về việc nhờ người cất giữ tài sản, ông Thắng khai đã đưa 7 tỷ đồng cho cháu là Phó Đức Tuấn và thừa nhận “đây là một trong những sai lầm lớn”. Bị cáo khai, trong số các khoản tiền đã đưa cho người thân, bạn bè cất giữ, có một phần là tài sản hợp pháp của vợ chồng bị cáo.

Bị cáo đã bán 2 căn hộ tại Hà Nội, thu về 187 tỷ đồng, trong đó có hơn 40 tỷ đồng thuộc sở hữu của vợ chồng bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát tại tòa. (Ảnh: M.HÙNG)

Khi Hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ căn cứ chứng minh nguồn gốc số tiền trên, bị cáo Thắng giải thích, năm 2020, vợ chồng bị cáo mua một căn biệt thự tại quận 9 cũ (Thành phố Hồ Chí Minh). Đến tháng 5/2023, vợ chồng bị cáo bán căn biệt thự trên với giá 38 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo và vợ còn có khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt tích lũy.

Bố Phó Đức Nam thừa nhận đã đưa 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng) cho bị cáo Nguyễn Đăng Quang (cựu cán bộ công an) để đưa Phó Đức Nam đi giám định tâm thần. Do thời điểm đó đang phải giải quyết nhiều công việc liên quan chuyện con trai bị bắt nên không trực tiếp giao tiền mà nhờ một người cháu mang tiền đưa cho Quang.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Nguyễn Đăng Quang hoàn toàn không có khả năng, thẩm quyền xin giám định tâm thần cho Phó Đức Nam. Bị cáo cũng không thực hiện bất kỳ hành vi tác động hay tìm kiếm mối quan hệ nào để giải quyết công việc như đã trao đổi với gia đình Nam. Cơ quan công tố xác định Quang đã đưa ra những thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt toàn bộ 100.000 USD của ông Phó Đức Thắng.

Trước khi kết thúc phần trình bày, bị cáo Thắng gửi lời xin lỗi đến những người bị hại trong vụ án. “Với tư cách một người cha, bản thân bị cáo cũng phải chịu một phần trách nhiệm trước những việc làm sai trái của con trai mình… Bị cáo xin gửi lời xin lỗi sâu sắc, chân thành nhất đến tất cả các bị hại”, bố Mr Pips nói. Bị cáo Thắng cũng bày tỏ sự hối hận về hành vi của Phó Đức Nam, cũng như những sai phạm của chính mình sau khi con trai bị bắt.

Bị cáo Thắng mong Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh, vai trò và hành vi phạm tội để bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhận mức án nhẹ nhất.

Lượng tiền mặt quá lớn, khó cất giữ nên phải đổi sang ngoại tệ

Trước bục khai báo, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips) thừa nhận những sai lầm của bản thân sau khi con trai bị bắt, đồng thời trình bày về nguồn gốc số tiền hàng trăm tỷ đồng được vợ chồng bà cất giữ.

Bị cáo Lê Thị Liễu khai, trước khi Phó Đức Nam bị bắt, bà hoàn toàn không biết con trai làm công việc gì, cũng không biết số tiền Nam chuyển cho bố mẹ giữ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Bị cáo trình bày, trước khi con bị bắt, chồng bà đã chuyển cho bà 121 tỷ đồng. Song sau khi nhận tiền, bà Liễu chuyển lại cho chồng 30 tỷ đồng nên số tiền thực tế bà quản lý chỉ còn hơn 90 tỷ đồng. Bà Liễu cho rằng, trong số tiền này có một phần tài sản của vợ chồng bà là hơn 40 tỷ đồng.

Trước lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử đặt câu hỏi vì sao sau khi biết con trai bị bắt, bà lại rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng, mua USD rồi mang đi gửi ở nhiều nơi.

Giải thích về hành vi này, bà Liễu cho biết sau khi Nam bị bắt, vợ chồng bà cũng được cơ quan điều tra mời lên làm việc. Thời điểm đó, do quá bất ngờ trước việc con trai vướng vòng lao lý, cộng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật, bà rơi vào trạng thái hoang mang, rối trí.

Trong lúc lo lắng, bà nghĩ cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của vợ chồng và con trai. Nếu sau này Nam bị xác định có hành vi phạm tội, số tài sản này sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả.

Song sau khi rút tiền, bà nhận thấy số tiền mặt là quá lớn. Trong khi gia đình chỉ có hai vợ chồng, việc cất giữ một lượng tiền lớn tại nhà khiến bà lo ngại không bảo đảm an toàn. Vì vậy, bị cáo quyết định chuyển đổi một phần tiền sang USD để thuận tiện cho việc cất giữ, đồng thời mang tiền gửi ở nhà người thân, bạn bè.

Bị cáo thừa nhận, sau khi được cơ quan điều tra giải thích mới nhận thức được việc rút tiền, chuyển đổi sang ngoại tệ rồi mang đi cất giữ đã gây khó khăn cho quá trình điều tra.

"Chính hành vi đó đã khiến vợ chồng bị cáo rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay”, bà Liễu trình bày.

Tại tòa, bà Liễu đề nghị trình bày về tình trạng sức khỏe của con trai. Năm 2013, Phó Đức Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bà đưa Nam về Việt Nam thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần. Suốt 13 năm qua, tình trạng sức khỏe của Nam liên tục biến đổi, có những giai đoạn trầm và hưng phấn khác nhau.

Sau khi Nam bị bắt, gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần cho Nam tới Cơ quan điều tra Công an Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Trại tạm giam số 1. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử Nam vẫn chưa được đưa đi giám định pháp y tâm thần.

Bà Liễu cho biết khi ở giai đoạn trầm cảm, Nam có thể chỉ nằm một chỗ, không muốn làm gì và không còn thiết tha với cuộc sống. Ngược lại, khi ở giai đoạn hưng phấn, Nam có thể cùng nhân viên quay video TikTok đến 1-2 giờ sáng.

"Tôi không cho rằng có bệnh là mất khả năng nhận thức. Tuy nhiên, bị cáo mong việc xét xử Nam được thực hiện một cách khách quan, khoa học và toàn diện, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe của bị cáo", bị cáo Liễu nói.

Chủ tọa đặt vấn đề, một người không bình thường có làm được những việc như bị cáo Phó Đức Nam đã làm đối với gần 1.000 bị hại ở đây không. Trả lời chủ tọa, bị cáo Liễu nói Nam còn trẻ, nông nổi và có thể đã bị "đồng tiền làm mờ mắt".