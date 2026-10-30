Bố mẹ Mr Pips khai gì về bệnh tình của con trai và khối tài sản bị phong tỏa?

Các bị cáo tại phiên tòa.

Mẹ của Mr Pips trình bày về bệnh rối loạn lưỡng cực của con trai

Trước đó, trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Thị Liễu, mẹ ruột Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cũng bị xét hỏi về hành vi Rửa tiền.

Bị cáo Liễu thừa nhận những sai lầm của bản thân sau khi con trai bị bắt, đồng thời trình bày về nguồn gốc số tiền hàng trăm tỷ đồng được vợ chồng bà Liễu cất giữ.

HĐXX đặt câu hỏi vì sao sau khi biết con trai bị bắt, bị cáo lại rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng, mua USD rồi mang đi gửi ở nhiều nơi, bị cáo Liễu cho biết khi Nam bị bắt, do bàng hoàng, bị cáo nghĩ cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của vợ chồng và con trai.

Nếu sau này Nam bị xác định có hành vi phạm tội, số tài sản này sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, sau khi rút tiền, bị cáo nhận thấy số tiền mặt bằng đồng Việt Nam quá lớn nên chuyển đổi một phần tiền sang USD. Bị cáo Liễu nói: “Chính hành vi đó đã khiến vợ chồng bị cáo rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay”.

Sau khi thừa nhận hành vi sai trái, bị cáo Liễu xin HĐXX cho phép được trình bày thêm một số vấn đề liên quan đến các bị cáo và tình trạng sức khỏe của con trai.

Bị cáo Liễu cho biết năm 2013, Phó Đức Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bị cáo đưa Nam về Việt Nam thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử ngày 30/10.

Theo lời bị cáo Liễu, các bác sĩ đều chẩn đoán con trai mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Bị cáo Liễu cho rằng suốt 13 năm qua, tình trạng sức khỏe của Nam liên tục biến đổi, có những giai đoạn trầm và hưng phấn khác nhau.

Theo bị cáo, gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần cho Nam.

Trước trình bày trên, chủ tọa Trần Nam Hà thẩm vấn về mục đích của việc liên tục gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần. Bị cáo Liễu khẳng định bản thân không cho rằng cứ mắc bệnh tâm thần là mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo lời bị cáo Liễu, khi ở giai đoạn trầm, Nam có thể chỉ nằm một chỗ, không muốn làm gì và không còn thiết tha với cuộc sống. Ngược lại, khi ở giai đoạn hưng phấn, Nam có thể cùng nhân viên quay video TikTok đến 1 - 2h sáng. “Tôi không cho rằng có bệnh là mất khả năng nhận thức. Tuy nhiên, bị cáo mong việc xét xử Nam được thực hiện một cách khách quan, khoa học và toàn diện, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe của bị cáo”, bị cáo Liễu trình bày.

“Theo bị cáo, một người bình thường có làm được những việc như bị cáo Phó Đức Nam đã làm đối với gần 1.000 bị hại ở đây không?” - Chủ tọa Trần Nam Hà thẩm vấn bị cáo Liễu.

Trước câu hỏi trên, bị cáo Liễu lý giải, Nam còn trẻ, nông nổi và có thể đã bị đồng tiền làm mờ mắt. Bị cáo Liễu tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét yếu tố bệnh lý của con trai, đồng thời cho biết gia đình có 3 người mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Bố mẹ Mr Pips nói gì về hàng loạt số tài khoản bị phong tỏa?

Khép lại phần xét hỏi với bị cáo Liễu, HĐXX tiếp tục hỏi bị cáo Phó Đức Thắng (bố của Phó Đức Nam) để làm rõ các tài sản, bị cáo Thắng cho biết hiện đang đứng tên 4 bất động sản cho con trai. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo Thắng còn có 9 bất động sản bị phong tỏa.

Với 9 bất động sản này bị cáo Thắng khẳng định nó thuộc sở hữu của vợ chồng ông, không phải tài sản của Nam.

Một góc phiên tòa.

Bên cạnh bất động sản đã liệt kê, bị cáo Thắng cho hay có 4 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng; trong khi bị cáo Liễu cho rằng có 34 lượng vàng bị phong tỏa do vợ chồng bị cáo tích góp trong nhiều năm, ngoài ra còn có 3 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa, với tổng số dư hơn 3 tỷ đồng.

Trước thông tin trên, Chủ tọa Trần Nam Hà đặt hỏi: “Nếu tổng số tài sản bị thu giữ của Phó Đức Nam không đủ để khắc phục hậu quả vụ án, vợ chồng bị cáo Liễu có sẵn sàng sử dụng tài sản riêng của mình để bồi thường thay con trai hay không?”, bị cáo Liễu xin cho phép cùng chồng bàn bạc trước khi đưa ra quyết định.