Bố mẹ mất, con gái muốn sang tên sổ đỏ đất thừa kế: Có phải phá nhà để đo đạc?

Theo phản ánh của công dân, gia đình đang sử dụng thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ngày 24/4/2000, thuộc thửa số 80, với tổng diện tích 645m2.

Đến ngày 23/7/2001, ông X. thực hiện tách thửa đất số 80, thành lập thửa đất số 176 với diện tích 180m2 để chuyển nhượng cho ông P.

Ngày 23/1/2002, ông X. tiếp tục tách thửa đất số 80, thành lập thửa đất số 180 với diện tích 74m2, trong đó có 70m2 đất ký hiệu TC và 44m2 ký hiệu LC, đồng thời trừ 123m2 thuộc hành lang đường bộ để chuyển nhượng cho bà N.

Sau các lần tách thửa, diện tích đất còn lại hiện nay là 268m2, trong đó có 30m2 đất ký hiệu TC.

Năm 2005, ông X. qua đời. Đến năm 2019, bà K., vợ ông X., cũng mất. Người phản ánh cho biết mình là con gái chung duy nhất của hai người.

Từ khi bố mất đến nay, gia đình vẫn sinh sống trên thửa đất nói trên, chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và chưa làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước tình huống này, công dân muốn biết cần chuẩn bị những giấy tờ gì, thực hiện trình tự, thủ tục ra sao để làm lại sổ đỏ theo diện thừa kế của người con duy nhất.

Bên cạnh đó, người dân cũng băn khoăn trong quá trình đo đạc để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận có phải phá dỡ ngôi nhà đang xây dựng trên đất hay không. Sau khi hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ, gia đình có thể chuyển mục đích sử dụng phần đất còn lại sang đất ở bằng cách nào?

Việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 116 Luật Đất đai. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc áp dụng chính sách để xem xét, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Việc giải quyết còn phụ thuộc vào hồ sơ quản lý đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai do địa phương ban hành theo thẩm quyền được giao.

Do đó, Bộ chưa có đủ cơ sở để trả lời cụ thể trường hợp của công dân mà nêu ý kiến về nguyên tắc.

Đối với việc thừa kế quyền sử dụng đất, Bộ cho biết nội dung này được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Công dân liên hệ với Bộ Tư pháp để được hướng dẫn về vấn đề thừa kế.

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai.

Theo đó, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở, hoặc chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ cho biết thủ tục do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định.