Ngày 19/11, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 13 giờ ngày 15/11, tại phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H., sinh năm 2008, điều khiển ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx khi chưa có giấy phép lái xe.

Chiếc ô tô thuộc sở hữu của một công ty trách nhiệm hữu hạn. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ phương tiện đã giao xe cho con là người không đủ điều kiện điều khiển.

Ngày 19/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã mời người lái và đại diện công ty đến làm việc, lập biên bản xử lý.

Theo đó, người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe đối mặt mức phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.

Chủ phương tiện là tổ chức bị áp dụng khung phạt từ 56 đến 60 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện.

Tổng số tiền phạt dự kiến là 77 triệu đồng. Chiếc ô tô cũng bị tạm giữ.

Qua vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo việc giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe.

Đồng thời Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không có giấy phép lái xe phù hợp, tuyệt đối không điều khiển ô tô tham gia giao thông.