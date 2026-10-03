Bố mẹ Hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp

Jennifer Phạm chia sẻ nhân dịp sinh nhật mẹ, cô đã mời cả gia đình đi nghỉ dưỡng ở bãi biển thuộc đất nước Mexico. Điều đáng chú ý chính là ở tuổi chế chiều, bố mẹ của người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, khỏe mạnh.

Jennifer Phạm còn tiết lộ rằng cứ tưởng đưa bố mẹ đi nghỉ ai ngờ "mình thì nghỉ dưỡng, còn bố mẹ lại năng động và tích cực thăm thú nhiều nơi".

Không chỉ bố mẹ, trong chuyến đi này, Jennifer Phạm cũng khoe khéo em gái xinh đẹp. Theo cô chia sẻ, chị em họ được thừa hưởng gen trội của bố mẹ.

Trước khi được biết đến với danh hiệu hoa hậu, Jennifer Phạm từng có cuộc sống khá bình thường của một cô gái trẻ tại Mỹ. Cô theo học tại Đại học California, Irvine và từng có định hướng học tập rõ ràng.

Theo những chia sẻ được Jennifer Phạm nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn, gia đình luôn coi trọng việc học. Đây cũng là nền tảng giúp cô có thời gian dài tập trung cho trường lớp trước khi bước vào các cuộc thi sắc đẹp.

Thời điểm đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006, Jennifer mới 21 tuổi. Chiếc vương miện khi ấy đến khá bất ngờ nhưng không khiến cô từ bỏ việc học. Hình ảnh một hoa hậu trẻ vẫn tiếp tục cuộc sống của một sinh viên từng được báo chí trong nước nhắc tới như một nét riêng trong câu chuyện của Jennifer.

Trong hành trình phát triển của bản thân, gia đình, đặc biệt là bố mẹ, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng để cô cân bằng giữa học tập, cuộc sống và những cơ hội mới trong lĩnh vực nghệ thuật.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.