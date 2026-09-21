Bố mẹ chồng ngỏ ý cho 1,5 tỷ đồng nhưng con dâu từ chối khiến cả nhà bất ngờ

Tôi 34 tuổi, kết hôn được 7 năm và có hai con nhỏ. Vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, đã mua một căn chung cư và vẫn còn khoản vay ngân hàng chưa trả hết. Bố mẹ chồng tôi sống ở ngoại ô. Ông bà có ba người con nhưng chồng tôi là con trai duy nhất, hai em gái đều đã lấy chồng xa.

Mấy tháng trước, quê chồng có thông tin quy hoạch dự án. Mảnh đất của bố mẹ nằm trong khu vực được đền bù với số tiền khá lớn. Sau khi bán đất, ông bà quyết định cho vợ chồng tôi 1,5 tỷ đồng còn mỗi con gái 500 triệu đồng. Mẹ chồng nói muốn vợ chồng tôi có vốn làm ăn, đồng thời trả nốt khoản vay ngân hàng mua chung cư.

Chồng tôi nghe vậy vui ra mặt nhưng tôi lại từ chối ngay. Tôi nói với mẹ chồng: "Bố mẹ cứ giữ tiền, gửi ngân hàng để dưỡng già. Vợ chồng con còn trẻ, khoản nợ chúng con tự lo được". Cả nhà chồng ngạc nhiên khi tôi từ chối nhận tiền. Mẹ chồng hỏi tôi vài lần về lí do nhưng tôi cũng không giải thích thêm.

Thực ra, nếu có 1,5 tỷ đồng đó, quả thực cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ "nhẹ đầu" hơn, không còn lo lắng gồng gánh tiền lãi ngân hàng mỗi tháng. Chúng tôi thậm chí còn có khoản đầu tư kinh doanh. Nhưng điều tôi lo ngại là cảm giác "mắc nợ" bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng bán miếng đất, ngỏ ý cho vợ chồng tôi 1,5 tỷ đồng để trả nợ tiền mua chung cư và có thêm vốn làm ăn. Ảnh minh họa

Bố mẹ chồng tôi đều đã ngoài 60 tuổi, không có lương hưu. Hai cô em gái lấy chồng xa nên từ trước đến nay, những việc lớn nhỏ của bố mẹ, từ đau ốm, đi viện đến sửa sang nhà cửa hay công việc họ hàng, phần lớn đều do chồng tôi đứng ra thu xếp.

Tôi hiểu đó là trách nhiệm của anh và cũng là của tôi - phận con dâu trưởng trong nhà. Nhưng nếu nhận 1,5 tỷ đồng từ bố mẹ, tôi sợ khoản tiền ấy trở thành một món nợ vô hình trong gia đình. Khi bố mẹ cần, tôi sẽ luôn phải có mặt dù bận bịu con nhỏ hay công việc. Khi họ hàng có việc, tôi sẽ khó nói lời từ chối.

Tôi còn sợ những ngày Tết sau này sẽ càng khó thu xếp. Hai vợ chồng vốn đã phải tính toán chuyện về nội, về ngoại, nhưng nếu nhận khoản tiền lớn ấy, có lẽ tôi sẽ không còn thoải mái khi nói muốn đưa các con về nhà ngoại vài ngày. Chỉ nghĩ đến cảnh Tết nào cũng phải ưu tiên bên nội vì mình đã nhận nhiều tiền từ bố mẹ chồng, tôi đã thấy áp lực.

Tôi cũng từng chứng kiến trong gia đình chồng, mỗi khi có việc liên quan đến bố mẹ, hai cô em gái thường nói với anh trai: "Anh ở gần thì cố gắng lo cho bố mẹ, bọn em ở xa muốn về cũng khó". Trước đây, tôi nghe vậy thấy cũng bình thường. Nhưng từ khi biết bố mẹ định cho vợ chồng tôi 1,5 tỷ đồng, câu nói ấy lại khiến tôi ám ảnh.

Sau này, nếu bố mẹ đau ốm, cần người chăm sóc hay nhà có việc mà tôi lo không chu toàn, có thể các em lại trách: "Anh chị được bố mẹ cho nhiều tài sản mà thiếu trách nhiệm" hay "Anh chị nhận nhiều tài sản hơn thì phải lo cho bố mẹ nhiều hơn"...

Tôi đem nỗi lo ấy giãi bày với chồng, nhưng anh không đồng tình. Chồng tôi tức giận trách: "Có phải em không nhận tiền vì sợ sau này phải lo cho bố mẹ anh không? Bố mẹ có cho tiền hay không thì anh vẫn là con trai duy nhất. Sau này ông bà già yếu, anh vẫn phải chăm sóc. Em không nhận tiền cũng đâu thay đổi được chuyện đó".

Chồng tôi gay gắt cho rằng, tôi ích kỷ, sợ trách nhiệm với gia đình chồng, còn tôi lại thấy anh không hiểu nỗi lo, tâm sự của mình.

Bây giờ tôi không biết nên giữ quan điểm hay chủ động nhận tiền để vợ chồng không tiếp tục căng thẳng. Nếu là tôi, mọi người sẽ chọn nhận 1,5 tỷ đồng để trả nợ, hay từ chối để tránh những khúc mắc có thể xảy ra sau này?