Bố mẹ cầu xin sự sống cho đứa con 10 tháng tuổi trong cảnh khánh kiệt

Mới 10 tháng tuổi, bé Gia Lâm đã phải chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ.

Mới 10 tháng tuổi, khi những đứa trẻ cùng trang lứa còn được cha mẹ bế bồng, vui đùa trong vòng tay gia đình, bé Nguyễn Trọng Gia Lâm (trú thôn Trung Nam, xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã phải làm quen với những tháng ngày triền miên trong bệnh viện với những lần thăm khám, điều trị và nỗi đau đớn vì bệnh tật.

Gia Lâm là một trong 2 bé trai sinh đôi của vợ chồng anh Nguyễn Trọng Thơm và chị Trần Thị Hồng Ân. Trước đó, gia đình đã có một bé trai nay 6 tuổi. Niềm hạnh phúc càng nhân lên khi chị Ân mang thai đôi, với hy vọng các con sẽ lớn lên bên nhau trong mái nhà nhỏ.

Bé Gia Lâm quằn quại khóc vì những cơn đau.

Khoảng 2 tháng tuổi, thấy da con vàng bất thường, vợ chồng chị Ân đưa con đi khám. Kết quả chẩn đoán Gia Lâm bị teo đường mật bẩm sinh khiến anh chị bàng hoàng. Khi những đứa trẻ khác còn đang được mẹ ôm ấp, Gia Lâm đã phải trải qua ca phẫu thuật nối đường mật với ruột để giành giật sự sống.

Nhớ lại những giờ phút chờ con trong phòng mổ, chị Ân không giấu được xúc động. Ca phẫu thuật thành công, vợ chồng chị từng hy vọng con sẽ dần hồi phục, được trở về nhà và lớn lên cùng các anh.

Nhưng bệnh tình không tiến triển như mong đợi. Những chuyến đi viện nối tiếp nhau, sức khỏe của con ngày càng khiến cha mẹ lo lắng.

Đến nay, bệnh của Gia Lâm đã chuyển nặng, dẫn đến xơ gan. Theo gia đình, các bác sĩ cho biết ghép gan và mật là phương án để con có cơ hội tiếp tục sự sống. Tuy nhiên, chi phí có thể lên đến hàng tỷ đồng, trong khi việc tìm người hiến tạng phù hợp cũng là một thách thức lớn.

Gia cảnh chị Ân khánh kiệt vì chạy chữa cho con nhưng bệnh tình của Gia Lâm vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

“Chi phí ghép gan và mật có thể lên đến hàng tỷ đồng. Ngay cả khi tìm được người hiến tạng phù hợp, chúng tôi cũng chưa biết lấy đâu ra số tiền lớn ấy để lo cho con”, chị Ân nghẹn ngào.

Vợ chồng chị Ân vốn đã chật vật mưu sinh. Chồng làm tiếp thị hàng tiêu dùng với công việc không ổn định, chị Ân là công nhân may tại một công ty ở Hà Tĩnh. Từ ngày con đau ốm, anh chị phải thay nhau nghỉ việc để chăm sóc, đưa con đi điều trị. Thu nhập vốn ít ỏi nay càng bấp bênh, trong khi chi phí chữa bệnh ngày một tăng.

Để níu giữ sự sống cho con, những gì có giá trị trong nhà lần lượt được bán đi. Vợ chồng chị tìm đến người thân, quen biết để vay mượn, thậm chí phải cầm cố nhà đất cho ngân hàng. Đến nay, nguồn lực gia đình gần như cạn kiệt, nhưng hành trình chữa bệnh cho con vẫn còn đầy gian nan.

Gia Lâm vẫn còn quá nhỏ, đôi mắt vẫn ánh lên nét hồn nhiên của một đứa trẻ chưa biết đến những nhọc nhằn của cuộc sống. Nhưng bụng em ngày càng phình to, bệnh tình thêm nặng, còn cha mẹ thì ngày đêm thấp thỏm trước nỗi lo không biết hành trình chữa bệnh sẽ còn kéo dài đến bao giờ.

Nhìn ánh mắt con thơ sau những cơn đau thôi hành hạ, chị Ân lại quặn thắt sợ một ngày không xa sẽ không được thấy điều đó nữa.

“Mỗi lần nhìn con khóc lóc vì đau đớn, lòng vợ chồng tôi như thắt lại. Nhưng khi qua cơn đau, thấy con nhoẻn miệng cười, chúng tôi lại càng xót xa, chỉ sợ một ngày nào đó không còn được nhìn thấy nụ cười ấy của con nữa”, chị Ân nghẹn ngào.

Phía sau những chuyến đi viện triền miên là nỗi lòng của người cha, người mẹ đã dốc cạn sức lực vì con. Họ không mong gì hơn ngoài việc con có thêm cơ hội điều trị, được tiếp tục lớn lên và có một tuổi thơ đúng nghĩa.

Với Gia Lâm lúc này, mỗi sự sẻ chia, mỗi tấm lòng nhân ái đều có thể góp thêm hy vọng cho hành trình giành giật sự sống còn nhiều gian nan phía trước.

Mọi sự giúp đỡ bé Gia Lâm xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT83 QR: