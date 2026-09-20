Bố mẹ Australia bỏ việc, đưa con đến Việt Nam thuê nhà gần 20 triệu

Gia đình Mumford check-in tại quán cà phê đồng ruộng ở Hội An. Ảnh: Nicky Mumford.

Năm 2024, Brad Mumford, sống tại thành phố Adelaide, Australia, cảm thấy kiệt sức sau thời gian dài làm việc nhiều giờ trong một vị trí điều hành đầy áp lực. Vợ anh, Nicky, khi ấy cũng xoay xở với 4 con nhỏ, trong đó đứa con út còn là trẻ sơ sinh.

Hai vợ chồng ngày càng không hài lòng với guồng quay thường nhật, khi cuộc sống dần trở thành một thói quen đơn điệu. Sau đó, họ nghỉ việc, quyết định lên đường du lịch vòng quanh Australia bằng xe caravan.

Chuyến đi kéo dài 18 tháng, trước khi gia đình Mumford thử "worldschooling" (học tập xuyên thế giới) và chuyển ra nước ngoài sinh sống, theo nine.com.au. Điểm dừng chân của họ là miền Trung Việt Nam, sắp tới sẽ đến Hàn Quốc, Nhật Bản.

Cặp đôi tận dụng những chuyến du lịch để kéo việc học của các con ra khỏi sách vở. Những đứa trẻ bắt đầu tìm hiểu lịch sử Việt Nam ngay tại những địa danh liên quan, trong khi cô con gái 9 tuổi tự lên kế hoạch, "điều hành" một nhóm dành cho các bà mẹ và em bé tại ngôi làng nơi gia đình sinh sống.

Brad và Nicky cũng thành lập một doanh nghiệp du lịch riêng, tổ chức các tour theo nhóm dành cho những gia đình theo hình thức worldschooling tại nhiều điểm đến.

Gia đình Australia tham gia một lớp học nấu ăn địa phương tại miền Trung Việt Nam. Ảnh: Nicky Mumford.

Tuy nhiên, trái với những hình ảnh đẹp thường xuất hiện trên mạng xã hội về cuộc sống của những người làm việc và du lịch từ xa, gia đình Mumford cho rằng worldschooling không phải một kỳ nghỉ kéo dài. Với họ, điều quan trọng nhất là có thể dành nhiều thời gian hơn cho các con, dù cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Thực tế tài chính tại quê nhà cũng là một trong những lý do họ chuyển đến Việt Nam sinh sống. Tại Australia, họ không thể duy trì cuộc sống với mức thu nhập 60.000 AUD. Trong khi đó, tại Việt Nam, gia đình có thể sống thoải mái trong một ngôi nhà 3 tầng với chi phí chỉ bằng một phần so với quê nhà.

Họ thuê ngôi nhà 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm tại miền Trung Việt Nam với giá 250 AUD (4,63 triệu đồng) mỗi tuần. Tiền điện, các chi phí sinh hoạt và tiền thuê người dọn dẹp vài lần mỗi ngày cộng lại khoảng 350 AUD (khoảng 6,5 triệu đồng) mỗi tuần.

Cả gia đình có thể dùng một bữa ăn chưa đến 20 AUD (370.000 đồng), trong khi tại Australia, một khối phô mai cũng có giá gần 18 AUD (333.000 đồng).

Sự thay đổi của gia đình Mumford phản ánh một xu hướng đang diễn ra trên toàn cầu. Các ước tính cho thấy hiện có khoảng 40 triệu người làm việc và sinh sống theo hình thức du mục kỹ thuật số trên thế giới.

Nếu trước đây lối sống này chủ yếu dành cho những người làm việc tự do một mình, thời kỳ hậu đại dịch Covid-19 chứng kiến hàng nghìn gia đình tham gia trào lưu.

Nhiều gia đình Australia bỏ công việc văn phòng, đưa con đi sống và học tập ở nước ngoài, trong đó Việt Nam trở thành một điểm dừng nhờ chi phí thấp và cơ hội học từ thực tế.

Cặp đôi du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM) năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong 8 tháng của năm 2026, Việt Nam đón khoảng 441.363 lượt khách Australia, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, thuộc nhóm những thị trường tăng trưởng mạnh của du lịch Việt Nam. Australia hiện nằm trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam.

Khách Australia cũng thuộc nhóm có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, với thời gian ở lại trung bình 15-20 đêm và chi khoảng 6.000 AUD (111 triệu đồng) mỗi chuyến.

Tristan Dakin, Giám đốc thị trường Australia của Wise (công ty chuyên về chuyển tiền) nhận định tỷ giá thuận lợi cũng góp phần thúc đẩy người Australia lựa chọn Việt Nam du lịch và sinh sống.

Tính đến tháng 8, đồng AUD tăng khoảng 8% so với VND và 18% so với rupiah Indonesia trong một năm qua. Khi đồng tiền tăng giá tại những điểm đến có chi phí hợp lý, cùng một ngân sách có thể đem lại nhiều trải nghiệm hơn.

Brett Mitchell, Giám đốc điều hành công ty du lịch Intrepid Travel tại Australia, cho rằng giá trị đồng tiền ngày càng được cân nhắc trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng.

"Với Việt Nam, sức hút không chỉ đến từ giá cả mà còn từ ẩm thực, cảnh quan, đô thị và trải nghiệm văn hóa. Dữ liệu của Cục Thống kê Australia cho thấy trong 12 tháng tính đến tháng 2/2026, số chuyến đi từ Australia đến Việt Nam đạt 527.880, tăng 16,1% so với cùng kỳ", Brett Mitchell cho hay.

Jack (áo xanh, du khách Australia) dạo chơi chợ Bến Thành, TP.HCM, đầu năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Để thu hút nhóm khách này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục làm mới và đa dạng hóa sản phẩm, tập trung vào trải nghiệm di sản, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển 5 sao, MICE (du lịch kết hợp hội thảo) và wellness (dịch vụ sức khỏe).

Chính sách e-visa có thời hạn tối đa 90 ngày, cho phép nhập cảnh nhiều lần, cũng tạo thuận lợi cho khách Australia khi lựa chọn Việt Nam.

Thời gian tới, Việt Nam định hướng tăng cường kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến tại thị trường Australia, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững.