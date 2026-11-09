Bộ mặt thật của những 'giang hồ mạng'

Như Báo CAND đã thông tin Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam “Hiệp đen”, “Sơn mặt quỷ” cùng 12 đối tượng liên quan về nhiều hành vi như “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”…

Riêng Nguyễn Tuấn Hiệp (Hiệp đen) bị điều tra về tất cả các tội danh kể trên. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Hiệp đen đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và những đối tượng liên quan. Đáng nói, Hiệp đen thừa nhận các trang sức như dây chuyền, vòng tay, vòng cổ đeo trên người đều là đồ giả do Hiệp “mua ngoài chợ” để mang về đeo, tỏ ra giàu có, giống xã hội đen trên phim…

Hình ảnh của "Hiệp đen" trên mạng xã hội và tại cơ quan điều tra.

“Tôi rất sợ và ân hận vì những hành vi của mình… Mong mọi người đừng đưa những hình ảnh bạo lực lên mạng xã hội…”, Hiệp đen nói.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Tuấn Hiệp” thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống, qua đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Muốn được nổi tiếng, tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng các đối tượng quen biết bàn bạc, dàn dựng những đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” để đăng lên YouTube, Facebook, TikTok. Nội dung các đoạn phim thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng giải quyết mâu thuẫn, xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca”, được gọi là “A2”.

Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”) tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra đã làm rõ đoạn video dài 39 giây do các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong cảnh quay, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại. Sau đó, Trịnh Quốc Long (tự “Long dê”) sử dụng tài khoản TikTok “Longdebd1978” đăng tải đoạn video này, thu hút 13.300 lượt xem. Việc dàn dựng, phát tán các video nêu trên nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng các đối tượng trong giới “giang hồ”.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Trung Nghĩa thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Hiệp bỏ tiền cùng hai đối tượng cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Hình ảnh “Sơn mặt quỷ” (Lâm Duy Bảo Sơn) tại cơ quan điều tra và trên mạng xã hội.

Trong các đối tượng bị bắt giữ cùng "Hiệp đen" còn có “Sơn mặt quỷ” (tên thật là Lâm Duy Bảo Sơn) là một YouTuber kiêm chủ quán ăn tại TP Hồ Chí Minh, từng được biết đến qua các vụ gây xôn xao mạng xã hội. "Sơn mặt quỷ" cùng một số đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Sơn cho biết: Bản thân đã có bốn tiền án: hai tiền án về hành vi đánh bạc, một tiền án về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và một tiền án về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng dàn dựng những đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” hay những cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng giải quyết mâu thuẫn đưa lên mạng xã hội để gây thanh thế và xây dựng hình ảnh giang hồ...

Còn Nguyễn Sơn Lâm (SN 1972, tên gọi trên mạng xã hội là Sơn Lâm Nguyễn) và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nguyễn Sơn Lâm trên mạng xã hội và tại cơ quan điều tra.

"Tôi hối hận vì thích thể hiện và làm những việc sai trái. Mong mọi người đừng nhìn đó rồi làm theo… Sau khi ra tù, tôi sẽ về quê tìm công việc lương thiện để chăm lo cuộc sống gia đình”, Nguyễn Sơn Lâm khai nhận.

"Hiệp đen" cùng các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ cùng tang vật.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế “giang hồ”, đe dọa, uy hiếp người khác và thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật. Không để các đối tượng núp bóng những clip dàn dựng, nội dung “giải trí” để thực hiện hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân không tung hô, cổ súy, tiếp tay lan truyền các nội dung độc hại; đặc biệt, thanh thiếu niên không ngộ nhận sự nổi tiếng trên mạng là uy tín, không bắt chước lối sống coi thường pháp luật. Người dân cần chủ động tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi có dấu hiệu vi phạm để Cơ quan Công an kịp thời ngăn chặn, xử lý.