Chiều 20/11, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Bộ luật đã bỏ hình phạt tử hình với 6 tội danh và thay đổi cách tiếp cận về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại.

Đáng chú ý, Bộ luật cũng bổ sung cơ chế loại trừ, miễn và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng điều kiện luật định. Nêu quan điểm về "cơ chế bảo vệ người đổi mới, sáng tạo", các luật sư cho rằng cán bộ sẽ có thêm "hành lang" để giúp cán bộ bớt tâm lý sợ sai, dám nghĩ, dám làm, nhưng không phải "tấm khiên" cho hành vi trục lợi.

Ảnh minh họa sử dụng AI.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Tuấn Anh – Đoàn Luật sư TP Hà Nội đánh giá, Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung cơ chế loại trừ, miễn trách nhiệm hình sự và các tình tiết giảm nhẹ đối với trường hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung là một điểm quan trọng trong chính sách hình sự.

Trước đây, pháp luật thường tiếp cận nặng về yếu tố hậu quả vật chất. Khi thiệt hại thực tế xảy ra vượt ngưỡng định lượng, người thực thi công vụ dễ bị xem xét trách nhiệm về các tội như “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Điều này dẫn đến tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, khiến nhiều người có xu hướng lựa chọn giải pháp an toàn thay vì chủ động đề xuất cách làm mới.

Vì vậy, việc bổ sung cơ chế loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự và xem xét tình tiết giảm nhẹ trong những trường hợp luật định sẽ tạo hành lang pháp lý để cán bộ, người thực thi công vụ chủ động đề xuất, thử nghiệm các giải pháp mới.

Quy định này không chỉ bảo vệ người thực hiện công vụ mà còn tạo điều kiện để những sáng kiến có giá trị được triển khai, phục vụ lợi ích chung.

Luật sư Trần Tuấn Anh.

Tuy nhiên, theo luật sư Trần Tuấn Anh, pháp luật bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, chứ không bảo vệ người 'nhân danh' đổi mới, sáng tạo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đây phải là cơ chế dành cho những người thực sự có thiện chí, trách nhiệm, có căn cứ trong quyết định và không có động cơ tư lợi, chứ không phải cơ chế miễn trừ trách nhiệm chung cho cán bộ khi xảy ra sai phạm.

Cần phân biệt rõ các cơ chế miễn, loại trừ và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Giảng viên Luật Hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi, thực tiễn quản lý Nhà nước cho thấy, nhiều lĩnh vực mới phát sinh những vấn đề chưa có tiền lệ, chưa được pháp luật quy định đầy đủ hoặc còn tồn tại khoảng trống pháp lý.

Trong bối cảnh đó, người thực thi công vụ đôi khi phải lựa chọn giữa cách làm an toàn, quen thuộc và việc chủ động đề xuất giải pháp mới, chấp nhận thử nghiệm, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

“Nếu mọi rủi ro, thiệt hại phát sinh từ hoạt động đổi mới đều có nguy cơ bị nhìn nhận theo hướng vi phạm pháp luật hình sự, rất dễ hình thành tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Điều này trở thành rào cản đối với yêu cầu phát triển đất nước”, luật sư Cường nhấn mạnh.

Theo luật sư Cường, bên cạnh việc khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cần thiết lập cơ chế pháp lý bảo vệ những người thực sự hành động vì lợi ích chung, trung thực, có trách nhiệm và không vụ lợi.

Việc Quốc hội bổ sung các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với trường hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng điều kiện luật định, đã thể chế hóa chủ trương khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Tuy nhiên, luật sư Đặng Văn Cường lưu ý cần phân biệt rõ ba cơ chế này bởi chúng có bản chất và hậu quả pháp lý khác nhau. Không thể hiểu rằng cứ có mục đích đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung thì đương nhiên được miễn hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự.

Đổi mới, sáng tạo không đồng nghĩa với việc được phép tùy tiện làm trái pháp luật. Một quyết định gây thiệt hại chưa chắc đã cấu thành tội phạm. Ngược lại, nếu lợi dụng danh nghĩa lợi ích chung để thông đồng, trục lợi, tham nhũng hoặc cố ý gây thiệt hại thì không thể được bảo vệ bằng chính sách này.

Cần tiêu chí cụ thể để áp dụng thống nhất

Vẫn theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu không có tiêu chí cụ thể, cơ chế bảo vệ cán bộ rất dễ bị hiểu sai hoặc áp dụng không thống nhất.

Đặc biệt, không thể đồng nhất việc không có động cơ vụ lợi với việc đương nhiên không có lỗi hình sự, bởi một người không tham nhũng vẫn có thể vi phạm pháp luật do cố ý hoặc thiếu trách nhiệm. Vì vậy, phải đánh giá đầy đủ yếu tố lỗi, tính chất hành vi, hậu quả và những điều kiện cụ thể mà Bộ luật Hình sự quy định.

Đồng quan điểm, luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng, vấn đề quan trọng là phải xây dựng được những tiêu chí áp dụng cụ thể, minh bạch và có thể kiểm chứng.

Cụ thể, một hành vi có thể được xem xét theo cơ chế bảo vệ đổi mới, sáng tạo khi thực sự hướng tới lợi ích chung, không nhằm vụ lợi, tham nhũng; đồng thời người thực hiện đã tuân thủ quy trình, có biện pháp phòng ngừa và có trách nhiệm đối với hậu quả phát sinh.

Ngược lại, nếu lấy danh nghĩa đổi mới, sáng tạo làm vỏ bọc cho hành vi cố ý trục lợi, tham nhũng, che giấu sai phạm hoặc bất chấp quy định pháp luật thì không thể coi đó là hoạt động được chính sách bảo vệ.

Luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng cần có cơ chế kiểm tra, giám sát độc lập, trách nhiệm giải trình và lưu giữ đầy đủ hồ sơ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Khi xuất hiện dấu hiệu vi phạm, việc đánh giá phải dựa trên chứng cứ và điều kiện thực tế tại thời điểm người thực thi công vụ đưa ra quyết định, tránh cách nhìn nhận rằng cứ xảy ra hậu quả thì quyết định ban đầu mặc nhiên là sai phạm.

Theo các luật sư, việc xác định rõ ranh giới giữa rủi ro trong đổi mới, sáng tạo và hành vi trục lợi là điều kiện quan trọng để cơ chế bảo vệ cán bộ thực sự phát huy tác dụng, đồng thời không trở thành căn cứ để hợp thức hóa những hành vi vi phạm pháp luật.