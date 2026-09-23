Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở sẽ lấy ý kiến Nhân dân

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9605/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về triển khai nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao tại các văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nhiệm vụ lập pháp trong thời gian tới.

Theo đó, thực hiện ý kiến của UBTVQH tại Văn bản số 246/UBTVQH16-PLTP ngày 11/9/2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát kỹ, xác định đầy đủ các nhiệm vụ lập pháp thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách.

Hình minh họa. Nguồn: LB

Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở kết quả bước đầu của UBTVQH về danh mục các nhiệm vụ lập pháp cần triển khai và định hướng nội dung sửa đổi, ban hành mới. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung nhiệm vụ lập pháp vào Định hướng Chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; đồng thời đề xuất bổ sung các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết vào Chương trình lập pháp năm 2026 và các năm tiếp theo để báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Báo cáo cần đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết, đồng thời kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, trong đó luật hóa cơ chế ủy quyền lập pháp và quy định chuyển tiếp đối với các văn bản đã được ban hành theo Nghị quyết số 206/2025/QH15.

Phó Thủ tướng giao các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và chủ động ban hành theo thẩm quyền 27 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, bảo đảm chất lượng, tiến độ để các văn bản có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị quyết.

Các cơ quan được yêu cầu tập trung nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện các dự án bộ luật, luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Đồng thời, khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án có nội dung phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Các bộ, cơ quan ngang bộ cũng phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến, bảo đảm thời hạn trình UBTVQH trong tháng 9/2026.