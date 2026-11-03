Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, Công an Hà Nội chia điểm đáng tiếc với đại diện Nhật Bản

Tối 3/11, Câu lạc bộ Công an Hà Nội (áo đỏ) tiếp đón đội khách Kyoto Sanga FC (Nhật Bản) ở lượt trận thứ 4, vòng bảng Cúp C1 châu Á - AFC Champions League Elite 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Công an Hà Nội nhập cuộc hứng khởi với cơ hội đối mặt ngay ở phút thứ 5 của tiền đạo Brayan Perea. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tiền đạo mang áo số 90 tiếp tục có cơ hội đối mặt nhưng pha dứt điểm vẫn không chiến thắng được thủ thành Halls da Silva. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Pha băng vào đệm bóng sau đó của Cao Pendant Quang Vinh (số 7) cũng đưa bóng đi ra ngoài. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phút thứ 22, Leo Artur đột phá dũng mãnh vào vòng cấm nhưng pha dứt điểm không vượt qua được thủ môn. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đội khách Kyoto Sanga FC cũng tạo ra những pha 'ăn miếng, trả miếng' sòng phẳng, buộc thủ thành Nguyễn Filip phải vất vả cứu thua cho Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Leo Artur xử lý khéo léo nhưng vẫn không thể ghi bàn cho Công an Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sang hiệp hai, Công an Hà Nội đưa Đình Bắc vào sân để tăng cường sức tấn công nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng. Chung cuộc, đội chủ sân Hàng Đẫy đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)