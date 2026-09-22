Bỏ làn dừng khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao: Lợi bất cập hại?

Đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội

Lưu lượng phương tiện vượt quá xa thiết kế

Theo tính toán, hiện đường Vành đai 3 trên cao đã quá tải gấp hơn 8 lần thiết kế ban đầu, thường xuyên xảy ra ùn ứ trong giờ cao điểm, ngày nghỉ lễ, tết. Hiện tượng đi lấn làn khẩn cấp vẫn diễn ra phổ biến hàng ngày, đặc biệt trong nhóm xe kinh doanh vận tải.

Hiện tuyến đường này vẫn chưa có hệ thống camera giám sát, ghi hình phạt nguội đầy đủ; lực lượng chức năng vẫn phải tuần tra, kiểm tra xử phạt bằng sức người là chính nên hiệu quả chưa được như mong muốn.

Thời gian qua không ít người tham gia giao thông cho rằng nên xoá bỏ làn đường khẩn cấp trên tuyến cầu cạn Vành đai 3. Một trong những nguyên nhân chính hình thành quan điểm này bắt nguồn từ chính hiện tượng xe lấn làn khẩn cấp diễn ra hàng ngày mà mức độ xử phạt chưa được răn đe.

Anh Bùi Văn Dũng , xã Đại Thanh, Hà Nội chia sẻ: “Trong khi tôi cùng đa số người lái xe khác rất tuân thủ quy định và sợ bị phạt thì lại có không ít người điều khiển ô tô khác sẵn sàng lao vào làn khẩn cấp để vượt lên, không hiểu họ có bị xử phạt hay không?”.

Mới đây Cục CSGT, Bộ Công an đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu bỏ làn khẩn cấp tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao, mở rộng thêm mỗi bên một làn cho xe ô tô lưu thông. Cùng với việc tăng số làn xe lưu thông, Cục CSGT cũng đề nghị nghiên cứu điều chỉnh giảm tốc độ khai thác, đồng thời bảo đảm phương tiện lưu thông đồng tốc trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia và người dân cho rằng không nên thực hiện phương án này vì nhiều yếu tố "lợi bất cập hại".

Bỏ làn dừng khẩn cấp khiến sai thiết kế ban đầu

Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội Nguyễn Xuân Tân phân tích, tuyến đường Vành đai 3 trên cao ngay từ ban đầu đã được thiết kế với 2 làn xe chạy và 1 làn khẩn cấp mỗi bên. Nhiều năm qua vẫn được duy trì lưu thông như vậy; nếu xoá bỏ làn khẩn cấp sẽ làm sai lệch phương án thiết kế ban đầu.

Nhiều chuyên gia cũng có cùng quan điểm khi cho rằng, việc xoá bỏ làn khẩn cấp trên một tuyến đường khép kín như Vành đai 3 trên cao có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng về lâu dài sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ khôn lường. Nếu không cần đến làn khẩn cấp thì tuyến đường đã không được thiết kế như vậy ngay từ ban đầu.

Cần nghiên cứu kỹ lưỡng

Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho rằng, một tuyến đường trên cao khép kín như Vành đai 3, không có lối thoát cận kề, nếu thiếu làn khẩn cấp, khi có xe hỏng, tai nạn, hay cần ưu tiên cho xe cứu thương, cứu hoả… sẽ không thể đáp ứng được.

Thử hình dung khi có một vụ tai nạn diễn ra ngay trên tuyến đường này, cả 3 làn đều tắc cứng xe cá nhân, xe kinh doanh vận tải, thì xe cấp cứu sẽ đi lối nào để tiếp cận với nạn nhân? Hay khi một chiếc xe bị hỏng, không có làn khẩn cấp để đưa vào chờ sửa chữa hoặc kéo đi, cứ nằm bất động giữa tuyến đường với mật độ giao thông cao, sẽ nhanh chóng gây ùn tắc kéo dài.

Ngay cả xe của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, nếu không có làn khẩn cấp và mọi làn đường bị bịt kín sẽ phải làm cách nào để đến được vị trí có tai nạn, hay ùn tắc giao thông để làm nhiệm vụ.

Anh Phạm Hoàng Anh, xã Thanh Oai, Hà Nội bày tỏ: “Theo tôi không thể bỏ hẳn làn khẩn cấp, như thế sẽ gây khó cho công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông. Chỉ nên áp dụng phương án như hiện nay, cho phép đi vào làn khẩn cấp để giải toả giao thông những khi quá ùn tắc. Mặt khác cần nghiêm túc xử phạt xe cố tình lấn làn khẩn cấp để đảm bảo công bằng cho người tham gia giao thông”.

Trên thực tế, tình trạng xe đi vào làn khẩn cấp tại Vành đai 3 trên cao đang là một trong những nguyên nhân chính gây ùn tắc cho tuyến đường này. Nhiều xe cố tình đi lấn làn, vượt lên, rồi khi thấy lực lượng chức năng, hoặc đến lối lên xuống, lại cắt mặt cả dòng phương tiện để chen về đúng làn đường.

Hiện tượng này không chỉ gây bức xúc cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ cao gây mất an toàn giao thông, cần phải xử phạt thật nghiêm minh và thường xuyên để dần hạn chế và tiến tới chấm dứt hẳn.

Ông Nguyễn Xuân Tân nói: “Bất cứ phương án tổ chức giao thông nào cũng phải ưu tiên hàng đầu cho yếu tố đảm bảo an toàn. Việc bỏ làn khẩn cấp tại đường Vành đai 3 trên cao cần được các chuyên gia nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học, chắc chắn, không nên quyết định ngay”.