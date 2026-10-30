Bố Lamine Yamal gây hoang mang: Tung ảnh với Chủ tịch Barca kèm lời cầu cứu khẩn cấp

Trên tài khoản Instagram cá nhân mang tên @hustle_hard_304, Mounir Nasraoui - bố ruột của tài năng trẻ Lamine Yamal - vừa gây chú ý khi bất ngờ chia sẻ một thông điệp khó hiểu. Thông điệp này làm dấy lên nỗi lo lắng sâu sắc trong cộng đồng người hâm mộ câu lạc bộ Barcelona.

Trong bài đăng, Mounir Nasraoui, 39 tuổi, gửi lời chào đến người hâm mộ đội bóng xứ Catalunya, trực tiếp đề cập đến nhu cầu cần được giúp đỡ. Ông viết: "Xin chào, chúc buổi sáng tốt lành đến toàn thể gia đình Barca, tôi cần sự giúp đỡ với tư cách là một cá nhân và một con người".

Bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc ông sánh vai bên Joan Laporta, người đứng đầu câu lạc bộ Barcelona, chính là điểm nhấn đáng chú ý đi kèm theo thông điệp ấy. Việc bố của Lamine Yamal đột ngột phát đi lời kêu gọi hỗ trợ mà bỏ ngỏ nguyên nhân cụ thể đã đẩy dư luận vào vòng xoáy nghi vấn về tình hình hiện tại của ông.

Cha Lamine Yamal bất ngờ lên tiếng cầu cứu cộng đồng người hâm mộ Barcelona. Ảnh chụp màn hình

Thông điệp của Mounir Nasraoui còn được liên hệ với một vụ việc được cho là có liên quan tại sân bay Barcelona-El Prat, ngay khi trở về từ lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d'Or). Dù vậy, mối liên hệ giữa sự việc này với lời cầu cứu trên mạng xã hội vẫn chưa được xác nhận.

Bên cạnh đó, cả Mounir Nasraoui cùng những người thân cận nhất bên cạnh Lamine Yamal đều chưa hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về ý nghĩa đằng sau thông điệp kỳ lạ.

Nasraoui chụp ảnh cùng Yamal tại lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2026 ở London, Anh ngày 26/10/2026.

Trước đó, bố Yamal (trái) bị cáo buộc hành hung trong vụ náo loạn ở sân bay Barcelona ngày 26/10/2026. Ảnh: Cronica

Khoảng ba giờ sau, Mounir Nasraoui đăng tải lời chia buồn trên Instagram Stories sau vụ tai nạn tàu hỏa ở Toledo. Ông viết: "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả các gia đình nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa". Sau đó, ông tiếp tục chia sẻ một bức ảnh chụp cùng rapper La Fouine, kèm lời nhắn: "Anh bạn, nhà tôi là nhà của anh". Những động thái liên tiếp này càng khiến các bài đăng của cha Lamine Yamal nhận được sự chú ý, dù chưa có thông tin xác nhận rằng chúng có liên quan đến lời cầu cứu trước đó.