Bỏ lại hào quang sàn diễn, bữa cơm nhà của siêu mẫu Hà Tuệ có gì đặc biệt?

Một trong những hình ảnh mới nhất được Hà Tuệ chia sẻ là bữa cơm do Trần Vỹ Đình chuẩn bị. Mâm cơm có 5 món cùng một bát canh, gồm những món như bông cải xanh xào tôm, cá, gà áp chảo và các món ăn kèm.

Mâm cơm do Hà Tuệ chuẩn bị

Điểm đáng chú ý không nằm ở việc mâm cơm có bao nhiêu món mà ở cách hai vợ chồng duy trì những bữa ăn khá đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.

Nhìn vào những món Hà Tuệ từng chia sẻ, thực đơn của cô chủ yếu xoay quanh các nhóm thực phẩm quen thuộc.

Thịt, cá, tôm được dùng cùng rau xanh, đậu phụ hoặc các món canh. Cách ăn này xuất hiện cả trong những bữa cơm do cô tự chuẩn bị lẫn những lần Trần Vỹ Đình vào bếp.

Cuối tháng 8, khi một người dùng Xiaohongshu hỏi về thực đơn trong ngày, Hà Tuệ đăng hình ảnh bữa trưa và bữa tối của mình. Các món gồm đậu phụ kiểu gia đình, thịt bò hầm, mướp xào, cơm và canh.

Nữ siêu mẫu cho biết về cơ bản, bữa trưa và bữa tối của cô thường duy trì cách ăn tương tự.

Những chia sẻ này cũng khá nhất quán với hình ảnh Hà Tuệ từng đăng trước đây. Trước khi công khai chuyện tình cảm với Trần Vỹ Đình, cô đã có những bài đăng và vlog ghi lại cảnh nấu ăn tại nhà, trong đó có cả những lần vào bếp chuẩn bị cơm cho bố mẹ.

Hà Tuệ thường chia sẻ hình ảnh tự tay nấu ăn cho gia đình và bạn bè

Quan tâm đến chế độ ăn không phải điều mới xuất hiện sau khi Hà Tuệ làm mẹ.

Trong thời gian mang thai, cô từng chia sẻ rằng mình vốn thuộc kiểu người khó tăng cân nhưng có thời điểm giữa thai kỳ, cân nặng tăng khoảng 3 kg chỉ sau một bữa ăn bên ngoài.

Sau đó, cô thay đổi cách ăn, ưu tiên rau trước, tiếp đến là thịt rồi mới dùng tinh bột.

Hà Tuệ cũng từng nhắc đến phương pháp cô gọi là “khô - ướt tách biệt”, theo đó hạn chế uống nước, canh hoặc đồ uống trong bữa và khoảng một giờ sau khi ăn. Cô cho biết mình thường uống nước trước bữa khoảng 30 phút.

Đây là kinh nghiệm ăn uống cá nhân được nữ siêu mẫu chia sẻ, không phải hướng dẫn dinh dưỡng hay khuyến nghị y khoa. Đặc biệt, những nội dung liên quan đến kháng insulin hoặc thời điểm uống nước không nên được áp dụng như một phương pháp điều trị nếu chưa có chỉ định của chuyên gia.

Nếu Hà Tuệ vốn đã quen với việc chia sẻ những bữa cơm tại nhà thì khả năng vào bếp của Trần Vỹ Đình lại có một câu chuyện khác.

Năm 2015, khi tham gia một chương trình ẩm thực, nam diễn viên từng tự nhận mình gần như không có kinh nghiệm nấu nướng và gọi bản thân là “vua món ăn thảm họa”.

Sau quá trình tập luyện, anh dần biết nấu ăn và từng chia sẻ rằng mình khá thích thực hiện các món theo phong cách phương Tây.

Vì vậy, hình ảnh Trần Vỹ Đình tự chuẩn bị bữa tối cho Hà Tuệ hiện tại cũng phần nào cho thấy một khía cạnh khác trong cuộc sống của nam diễn viên ngoài phim ảnh và thời trang.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình công khai chuyện có con vào tháng 10/2025, sau khoảng 4 năm được truyền thông chú ý về mối quan hệ.

Trước đó, hai người khá kín tiếng. Những lần xuất hiện chung chủ yếu được ghi nhận qua hình ảnh đời tư, chẳng hạn chuyến đi Nhật Bản vào tháng 10/2024.

Sau khi xác nhận đã trở thành bố mẹ, cặp đôi vẫn giữ cách tiếp cận tương đối kín đáo với cuộc sống riêng. Họ không thường xuyên đăng ảnh gia đình mà chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những mảnh ghép nhỏ như đi dạo, mua hoa, đưa con ra ngoài hoặc cùng chăm sóc em bé.

Tháng 3/2026, hai người được bắt gặp đi dạo tại Bắc Kinh. Hà Tuệ cũng từng chia sẻ về những thay đổi của cơ thể sau sinh như rụng tóc, rụng lông mi và lông mày.

Trong khi đó, Trần Vỹ Đình từng kể về trải nghiệm lần đầu làm bố, từ lúc cùng Hà Tuệ đi khám thai, nghe tim thai cho đến quá trình chăm sóc con sau khi em bé chào đời. Anh cũng trực tiếp tham gia một số công việc chăm con, trong đó có việc đưa con đi tiêm vaccine.

So với những hình ảnh gắn với sàn diễn, thời trang và các sự kiện giải trí, những bữa cơm tại nhà lại cho thấy một mặt khác của Hà Tuệ.

Ở đó không có những bộ trang phục cầu kỳ hay ánh đèn sân khấu. Thay vào đó là rau xanh, thịt cá, một bát canh và những món ăn được chuẩn bị cho một bữa tối gia đình.

Sau khi trở thành mẹ, Hà Tuệ cũng bắt đầu xuất hiện trở lại trong các hoạt động công việc và chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân. Tuy vậy, cô và Trần Vỹ Đình vẫn giữ giới hạn nhất định khi nói về con trai.