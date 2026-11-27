Chiều 27/11, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Cửa Hội tự tử.

Khoảng 11h30 ngày 27/11, người dân phát hiện hai cháu nhỏ cùng cặp sách và xe máy trên cầu Cửa Hội, nối Nghệ An với Hà Tĩnh. Qua hỏi thăm, các cháu cho biết bố đã nhảy xuống sông. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Hai con nhỏ cùng mảnh giấy do người đàn ông để lại trên cầu. Ảnh: Người dân cung cấp

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm người nghi nhảy cầu.

Người đàn ông được xác định là anh T.V.Đ. (trú xóm Trung Tiến, xã Trung Lộc, Nghệ An). Hai cháu nhỏ đi cùng là bé trai T.V.T (học sinh lớp 5) và bé gái T.T.N.K (3 tuổi).

"Hiện thợ lặn và các đội tình nguyện đang nỗ lực lặn xuống sông để tìm kiếm tung tích người đàn ông", lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH cho hay.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.