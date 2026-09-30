Bộ Khoa học và Công nghệ: Tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Truyền thông KHCH

Công nghệ chiến lược là trọng tâm

Sáng 30-9, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9-2026, do Thứ trưởng Trần Trung Tính chủ trì.

Theo thông tin tại họp báo, tháng 9 tiếp tục ghi nhận những kết quả đáng chú ý trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển đổi số và sở hữu trí tuệ.

Trong tháng 9, Việt Nam ghi nhận 3.131 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Tổng số giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia từ năm 2020 đến ngày 15-9-2026 đạt 4,86 tỷ giao dịch. Số chứng thư chữ ký số đã cấp đạt 34,575 triệu, với 49,96% dân số trưởng thành có chữ ký số.

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng mạnh. Doanh thu tháng 9-2026 ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1%. Trong khi đó, doanh thu dịch vụ bưu chính tháng 9 ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22%; số tên miền quốc gia “.vn” đạt 703.236 tên miền.

Một dấu ấn đáng chú ý trong công tác quản lý nhà nước là trong tháng 9, Bộ đã ban hành 2 quyết định và 3 thông tư. Trong đó, Quyết định số 3795/QĐ-BKHCN ngày 15-9 ban hành Bộ chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam; Quyết định số 3805/QĐ-BKHCN ngày 16-9 ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1483/QĐ-TTg về phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược.

Bước sang tháng 10, Bộ tập trung hoàn thiện 4 dự án luật theo Chương trình lập pháp năm 2026, đồng thời hoàn thiện nghị định sửa đổi, bổ sung 5 nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Truyền thông KHCN

Đáng chú ý, với các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, Bộ sẽ đẩy nhanh phê duyệt, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đủ điều kiện; tiếp tục phân loại, tích hợp 160 đề xuất của địa phương, ưu tiên các nhiệm vụ có phạm vi dùng chung, liên vùng, có sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật và địa chỉ ứng dụng rõ ràng.

Đổi mới sáng tạo hướng tới kết nối và ứng dụng

Một nội dung đáng chú ý khác tại họp báo là thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. Theo Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Nguyễn Mai Dương, thực hiện Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Nguyễn Mai Dương. Ảnh: Truyền thông KHCN

Lễ chào mừng Ngày hội dự kiến được tổ chức ngày 4-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đây cũng là dịp công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026 dành cho các nhà sáng chế không chuyên.

Bên cạnh lễ chào mừng, chuỗi hoạt động năm nay có các diễn đàn về tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công. Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026) dự kiến có hơn 100 gian hàng, cùng các hoạt động kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cùng với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó hoàn thành 14/20 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch hành động 100 ngày; làm sạch, kết nối, chia sẻ dữ liệu và mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ.