Ký kết kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Trị với Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Tiến Nhất

Ngày 19/11/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc về triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, đào tạo cán bộ và ký kết kế hoạch phối hợp thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

ĐƯA CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ CHÍNH QUYỀN ĐẾN CƠ SỞ KINH DOANH

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, hiện nay, 78/78 xã, phường, đặc khu đã phân công công chức phụ trách công nghệ thông tin. Tuy nhiên, mới có 39 địa phương có cán bộ được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin; 69/78 địa phương có nhu cầu được hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức 92 lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho gần 8.600 cán bộ, công chức, viên chức. Tỷ lệ cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số đạt 86,39%.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Nhất

Đối với hạ tầng công nghệ, Quảng Trị hiện có 21 hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và người dân, doanh nghiệp. Tỉnh định hướng khai thác tối đa các hệ thống đã được đầu tư, bảo đảm kết nối, liên thông, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, hạn chế đầu tư trùng lặp và phát sinh chi phí vận hành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết, chương trình phối hợp giữa Bộ và tỉnh Quảng Trị tập trung vào ba nội dung trọng tâm: Triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã; đào tạo nhân lực chuyên trách chuyển đổi số cấp xã; hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Trong đó, mô hình chuyển đổi số cấp xã tập trung giải quyết 29 bài toán nghiệp vụ được Bộ khảo sát từ thực tiễn, lấy cán bộ cấp xã làm trung tâm, hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Công tác đào tạo được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế nhiệm vụ của cán bộ cơ sở, bảo đảm nội dung sát với yêu cầu công việc. Đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ đã xây dựng bộ 12 giải pháp chuyển đổi số để phối hợp triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả thực tế.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Nhất

Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, cách tiếp cận của chương trình là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, xác định rõ những vấn đề cần giải quyết, tránh triển khai công nghệ hình thức hoặc đầu tư các sản phẩm riêng lẻ nhưng chưa phát huy hiệu quả. Bộ mong muốn Quảng Trị trở thành địa phương tiên phong triển khai đồng bộ các nội dung hợp tác, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của chính quyền cơ sở và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về định hướng triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, phương án đào tạo cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm chuyển đổi số và giải pháp hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số. Những khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, vận hành hệ thống công nghệ thông tin và kỹ năng số của cán bộ, người dân cũng được đặt ra nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Quảng Trị là hỗ trợ khu vực kinh tế hộ kinh doanh tiếp cận các nền tảng công nghệ số. Đây là nhóm đối tượng có vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại, dịch vụ tại địa phương nhưng vẫn còn nhiều dư địa để ứng dụng công nghệ vào quản lý và kinh doanh.

Theo mục tiêu đặt ra, đến hết quý II/2027, Quảng Trị phấn đấu hỗ trợ chuyển đổi số cho khoảng 1.500 cửa hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn, trong đó tối thiểu 50% được cài đặt các nền tảng và phần mềm số phù hợp.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Nhất

Việc triển khai không chỉ dừng ở cài đặt phần mềm hay đưa các cửa hàng lên môi trường trực tuyến, mà còn hướng tới thay đổi phương thức quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng. Hiệu quả ứng dụng sẽ được theo dõi, đánh giá cụ thể tại từng đơn vị để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời khẳng định việc phối hợp triển khai các nội dung trên có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chuyển đổi số phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể của người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, bảo đảm hiệu quả có thể đo lường được.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu. Ảnh: Tiến Nhất

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã theo hướng thiết thực, kế thừa tối đa các nền tảng và cơ sở dữ liệu hiện có; lựa chọn địa bàn, bài toán ưu tiên và xác định rõ sản phẩm đầu ra. Công tác đào tạo nhân lực cần gắn với thực hành, chú trọng hướng dẫn trực tiếp và đánh giá bằng năng lực thực hiện nhiệm vụ thực tế của cán bộ cơ sở.

Để bảo đảm các mục tiêu hợp tác được triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tham mưu, cụ thể hóa các nội dung phối hợp thành nhiệm vụ, sản phẩm và tiến độ thực hiện rõ ràng. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, chủ động bố trí nhân lực, phối hợp triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đã ký kết hai kế hoạch phối hợp, gồm: Kế hoạch hỗ trợ triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, đào tạo cán bộ chuyên trách chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2027; Kế hoạch triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bùi Hoàng Phương và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: Tiến Nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long trao Thoả thuận hợp tác triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tiến Nhất

Dịp này, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Trị đã trao thỏa thuận hợp tác triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số cho đại diện các doanh nghiệp công nghệ số và đơn vị đồng hành.