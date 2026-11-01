Bộ Khoa học và Công nghệ đồng hành cùng Cà Mau mở không gian phát triển mới
Sáng 1/11, đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ dẫn đầu đoàn công tác của Bộ buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, và ký kết Chương trình phối hợp với tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.
Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Bắc cho biết, thời gian qua, Cà Mau đã triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Tỉnh thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt” trong tổ chức quản trị. Tính đến tháng 10/2026, địa phương đã hoàn thành 171/275 nhiệm vụ được giao (đạt 62,18%) và không có nhiệm vụ quá hạn.
Hạ tầng viễn thông và chính quyền số có bước tiến vượt bậc với 100% ấp, khóm phủ sóng cáp quang và di động; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 96,90%; 100% cơ sở y tế, giáo dục thực hiện kết nối số.
Trong lĩnh vực kinh tế, tỉnh áp dụng hiệu quả công nghệ nuôi tôm tuần hoàn (RAS-IMTA), mô hình điện mặt trời cho vùng nuôi tôm và hoàn thành lắp đặt hệ thống giám sát hành trình (VMS) cho 99,89% tàu cá.
Bên cạnh kết quả đạt được, Cà Mau cũng thẳng thắn chỉ ra một số “điểm nghẽn”, như: tiến độ giải ngân nguồn lực khoa học và công nghệ còn chậm; chất lượng dữ liệu chưa đồng đều và thiếu nhân lực chuyên sâu…
Để thực hiện Nghị quyết 57 hiệu quả hơn trong thời gian tới, Cà Mau kiến nghị tới Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc thể chế, cơ chế đặt hàng, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Tư vấn kiến trúc dữ liệu, mô hình chính quyền số dựa trên dữ liệu và thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại 2 đơn vị xã/phường.
Hỗ trợ các công nghệ chiến lược: chuỗi giá trị tôm, thương hiệu Cua Cà Mau, cảnh báo sạt lở-xâm nhập mặn, tín chỉ carbon rừng ngập mặn và nghiên cứu tính khả thi của Trung tâm chiếu xạ đa năng.
Cùng với đó là kết nối mạng lưới viện, trường, doanh nghiệp và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Phối hợp giải quyết bài toán giải ngân và triển khai các mô hình thí điểm đặc thù tại địa phương.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ dành cho vùng đất Cà Mau, cũng là nơi chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trích dẫn lại trăn trở của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Làm thế nào để Cà Mau xa về địa lý nhưng không xa trong lòng lãnh đạo Trung ương”, đồng thời khẳng định sự hiện diện và đồng hành của Bộ trưởng cùng đoàn công tác chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đó.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các nội dung hợp tác cần đi vào thực chất, ưu tiên ứng dụng khoa học và công nghệ trực tiếp vào chuỗi kinh tế chủ lực của tỉnh như tôm và cua, sớm đưa Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao chuyên về tôm đi vào vận hành; đồng thời, giải quyết bài toán sạt lở bờ sông, bờ biển (mỗi năm mất khoảng 450ha rừng) và khẩn trương ứng dụng chuyển đổi số vào quản trị chính quyền cơ sở.
Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau cam kết sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành bắt tay ngay vào cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành và doanh nghiệp để tạo ra những bước chuyển mới.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã đại diện hai bên chính thức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-dong-hanh-cung-ca-mau-mo-khong-gian-phat-trien-moi-post999498.html