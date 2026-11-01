Bộ Khoa học và Công nghệ đồng hành cùng Cà Mau mở không gian phát triển mới

Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo tỉnh Cà Mau ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Bắc cho biết, thời gian qua, Cà Mau đã triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tỉnh thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt” trong tổ chức quản trị. Tính đến tháng 10/2026, địa phương đã hoàn thành 171/275 nhiệm vụ được giao (đạt 62,18%) và không có nhiệm vụ quá hạn.

Đại biểu là lãnh đạo cấp sở, ngành và tương đương tại Cà Mau tham dự buổi làm việc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hạ tầng viễn thông và chính quyền số có bước tiến vượt bậc với 100% ấp, khóm phủ sóng cáp quang và di động; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 96,90%; 100% cơ sở y tế, giáo dục thực hiện kết nối số.

Đại diện đơn vị cấp vụ (đứng) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong lĩnh vực kinh tế, tỉnh áp dụng hiệu quả công nghệ nuôi tôm tuần hoàn (RAS-IMTA), mô hình điện mặt trời cho vùng nuôi tôm và hoàn thành lắp đặt hệ thống giám sát hành trình (VMS) cho 99,89% tàu cá.

Đại diện Vinafood (đứng) tham gia đề xuất nghiên cứu về vật liệu mới, vật liệu tái chế. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bên cạnh kết quả đạt được, Cà Mau cũng thẳng thắn chỉ ra một số “điểm nghẽn”, như: tiến độ giải ngân nguồn lực khoa học và công nghệ còn chậm; chất lượng dữ liệu chưa đồng đều và thiếu nhân lực chuyên sâu…

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau nêu kiến nghị tại buổi làm việc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để thực hiện Nghị quyết 57 hiệu quả hơn trong thời gian tới, Cà Mau kiến nghị tới Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc thể chế, cơ chế đặt hàng, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính trao đổi, định hướng các nội dung hợp tác trọng tâm với tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tư vấn kiến trúc dữ liệu, mô hình chính quyền số dựa trên dữ liệu và thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại 2 đơn vị xã/phường.

Hỗ trợ các công nghệ chiến lược: chuỗi giá trị tôm, thương hiệu Cua Cà Mau, cảnh báo sạt lở-xâm nhập mặn, tín chỉ carbon rừng ngập mặn và nghiên cứu tính khả thi của Trung tâm chiếu xạ đa năng.

Cùng với đó là kết nối mạng lưới viện, trường, doanh nghiệp và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Phối hợp giải quyết bài toán giải ngân và triển khai các mô hình thí điểm đặc thù tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu và nhấn mạnh quyết tâm hành động tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ dành cho vùng đất Cà Mau, cũng là nơi chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Nghi thức hoàn thành việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với tỉnh Cà Mau trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trích dẫn lại trăn trở của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Làm thế nào để Cà Mau xa về địa lý nhưng không xa trong lòng lãnh đạo Trung ương”, đồng thời khẳng định sự hiện diện và đồng hành của Bộ trưởng cùng đoàn công tác chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đó.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quà lưu niệm cảm ơn Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các nội dung hợp tác cần đi vào thực chất, ưu tiên ứng dụng khoa học và công nghệ trực tiếp vào chuỗi kinh tế chủ lực của tỉnh như tôm và cua, sớm đưa Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao chuyên về tôm đi vào vận hành; đồng thời, giải quyết bài toán sạt lở bờ sông, bờ biển (mỗi năm mất khoảng 450ha rừng) và khẩn trương ứng dụng chuyển đổi số vào quản trị chính quyền cơ sở.

Lãnh đạo và đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Cà Mau tại lễ ký kết. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau cam kết sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành bắt tay ngay vào cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành và doanh nghiệp để tạo ra những bước chuyển mới.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã đại diện hai bên chính thức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên.