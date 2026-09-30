Bộ Khoa học và Công nghệ dồn lực triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10

​Đánh giá lại công tác tháng 9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cho biết toàn ngành đã hoàn thành tốt các chương trình và mục tiêu đề ra, nổi bật là những kết quả tích cực trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu kết luận họp báo. Ảnh: Phùng Thọ.

​Về định hướng điều hành trong tháng 10, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Bộ là hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động chuyên ngành.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án luật, trong đó có 3 dự án đã được trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tháng 10 này gồm: Luật Đo lường sửa đổi, Luật Bưu chính sửa đổi, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, cùng với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sửa đổi. Đi kèm với đó, Bộ đang khẩn trương xây dựng đồng bộ các nghị định hướng dẫn thi hành để đảm bảo các quy định sớm đi vào đời sống.

​Nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là dồn nguồn lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đẩy mạnh thẩm định, phê duyệt và phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ then chốt thông qua các quỹ phát triển như Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF).

Song song đó, việc triển khai Đề án phát triển hệ thống Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia sẽ được tăng tốc, tạo bệ đỡ kỹ thuật vững chắc phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

​Trên mặt trận chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định đẩy nhanh tiến độ Kế hoạch hành động 100 ngày triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, đồng thời ban hành hướng dẫn Khung kiến trúc số cho các bộ, ngành và địa phương.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý sẽ mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực thi công vụ và hoàn thiện kiến trúc cơ sở dữ liệu - yếu tố được Thứ trưởng khẳng định là nền tảng căn cơ, cốt lõi để bảo đảm chuyển đổi số thực chất và hiệu quả.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Phùng Thọ.

​Nhằm giải quyết triệt để các tồn tại về mặt hạ tầng thông tin, nhiệm vụ trọng tâm thứ tư được đề ra là xử lý dứt điểm tình trạng lõm sóng viễn thông tại 273 thôn, bản và 209 trụ sở cơ quan y tế, giáo dục trên cả nước.

Cùng với mục tiêu phủ sóng diện rộng, Bộ sẽ thúc đẩy chuyển đổi sang giao thức IPv6 và phát triển các nền tảng số dùng chung để bảo đảm sự liên thông, thông suốt của mạng lưới thông tin.

​Ở nhóm nhiệm vụ thứ năm, ngành khoa học và công nghệ tiếp tục thực hiện sâu rộng Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Đặc biệt, trước yêu cầu thực tiễn mới, Bộ sẽ chú trọng hoàn thiện cơ sở pháp lý và kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu công nghệ nguồn, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các công nghệ chiến lược và năng lượng hạt nhân.

​Khép lại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính khẳng định báo chí luôn là kênh thông tin quan trọng giúp ngành khoa học và công nghệ kịp thời nắm bắt thực tiễn để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ bày tỏ mong muốn các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành, tuyên truyền chính xác, khách quan và toàn diện các chính sách, thành tựu khoa học công nghệ đến với đông đảo người dân và toàn xã hội.