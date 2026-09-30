Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hạ tầng số

Đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng mạnh

Báo cáo tại họp báo cho thấy, trong tháng 9/2026, Việt Nam ghi nhận 3.131 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 16.205 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ. Ở lĩnh vực công nghệ số, doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 9 ước đạt 770.766 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025); lũy kế 9 tháng đạt 5.387.142 tỷ đồng (tăng 32,1%). Doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 9.260 tỷ đồng (tăng 22%), sản lượng bưu gửi đạt khoảng 440 triệu bưu gửi (tăng 14%)

Bên cạnh đó, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số đạt 49,96% (34,575 triệu chứng thư). Tổng số giao dịch qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia từ năm 2020 đến nay đạt 4,86 tỷ giao dịch. Tên miền quốc gia “.vn” đang duy trì ở con số 703.236 tên miền.

Trình bày tại buổi họp báo, đại diện Vụ Bưu chính cho biết thêm, dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) gồm 8 chương, 52 điều. Sự cần thiết sửa đổi xuất phát từ quy mô thị trường bùng nổ giai đoạn 2010–2026 khi số doanh nghiệp tăng từ 40 lên 710 doanh nghiệp (gần 18 lần), sản lượng bưu gửi tăng từ 330 triệu lên hơn 5 tỷ bưu gửi (hơn 15 lần). Dự thảo Luật tập trung vào 5 điểm mới cốt lõi gồm: Phân định dịch vụ bưu chính với vận tải, logistics độc lập dựa trên bản chất bưu gửi được xử lý riêng lẻ, có mã định danh, khả năng truy vết và phát theo địa chỉ thỏa thuận; Phân loại doanh nghiệp vận hành mạng và không vận hành mạng, làm rõ trách nhiệm và tạo cơ sở huy động mạng lưới duy trì lưu thông hàng hóa thiết yếu khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, tình trạng khẩn cấp; Đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường; Mở rộng bưu chính phổ cập như mở rộng phạm vi phổ cập từ thư sang gói, kiện hàng hóa với mức thu thống nhất toàn quốc; và gắn mã nhận dạng duy nhất cho từng bưu gửi, thu thập thông tin người gửi, lưu trữ dữ liệu truy vết tối thiểu 1 năm và quản lý theo mức độ rủi ro.

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Trung Tính chủ trì buổi họp báo.

Sắp diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026

Thông tin tại họp báo, đại diện Cục Đổi mới sáng tạo cho biết Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3–5/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Đổi mới sáng tạo-Động lực phát triển của toàn xã hội”. Chuỗi hoạt động bao gồm Lễ hưởng ứng chính thức, công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2026, trao các Giải thưởng KH&CN, Triển lãm đổi mới sáng tạo quốc gia (quy mô hơn 100 gian hàng) và Diễn đàn tương lai KH, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Dịp này, Việt Nam cũng ghi nhận bước tiến mới khi tăng 01 bậc lên vị trí 43/133 toàn cầu về chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) 2026

Phát biểu kết luận họp báo, Thứ trưởng Trần Trung Tính nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ KH&CN trong tháng 10/2026. Đó không chỉ là hoàn thiện thể chế, tập trung hoàn thiện 4 dự án Luật (Luật Đo lường sửa đổi; Luật Bưu chính sửa đổi; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi; Luật Khoa học, công nghệ và ĐMST sửa đổi) cùng các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Đó còn là đẩy mạnh thẩm định, cấp kinh phí các nhiệm vụ công nghệ chiến lược và triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Hoàn thành Kế hoạch hành động 100 ngày, triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và mở rộng ứng dụng AI phục vụ công vụ.

Về hạ tầng số, theo Thứ trưởng, Bộ KHCN sẽ xử lý tình trạng lõm sóng tại 273 thôn, bản và 209 trụ sở cơ quan nhà nước, y tế, giáo dục; thúc đẩy chuyển đổi IPv6 (giao thức internet mới). Ngoài ra, Bộ KHCN sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ và chiến lược AI đến năm 2030; hoàn thiện kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.