Ngày 25/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm hai cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc. Bộ trưởng Vũ Hải Quân chủ trì buổi lễ tại Hà Nội.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Thứ trưởng Lê Xuân Định chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ được nhận quyết định. Ảnh: MST.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, được điều động, bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Giao nhiệm vụ cho các cán bộ mới, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh khối lượng công việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) lớn, đòi hỏi các đơn vị phải chủ động, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ với nhau.

Bộ trưởng yêu cầu ông Nguyễn Thiện Nghĩa cùng tập thể Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia khẩn trương rà soát nhiệm vụ, xác định thứ tự ưu tiên và xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung vào nghiên cứu, tham mưu chính sách, phát triển hạ tầng và dữ liệu AI. Viện cũng cần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Luật Trí tuệ nhân tạo và văn bản hướng dẫn thi hành, chuyển từ chủ trương sang hành động, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Với ông Nguyễn Hoàng Giang, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng tân Vụ trưởng sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của Bộ.