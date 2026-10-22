Bò kho Việt Nam xếp thứ 36 trong top món hầm ngon nhất thế giới

Bò kho là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 100 món hầm ngon nhất thế giới lần này. Món ăn đạt 4,2/5 điểm, dựa trên hệ thống đánh giá của nền tảng ẩm thực quốc tế.

TasteAtlas ghi nhận tổng cộng 46.973 lượt đánh giá cho bảng xếp hạng, trong đó có 27.537 lượt được hệ thống xác định là hợp lệ. Kết quả phản ánh đánh giá của người dùng theo phương pháp riêng của nền tảng, không phải kết luận tuyệt đối về chất lượng ẩm thực toàn cầu.

Bò kho được yêu thích bởi sự kết hợp của các loại gia vị cùng thịt bò được hầm mềm. Ảnh: ChatGPT

Bò kho là món ăn phổ biến tại Việt Nam, được chế biến từ thịt bò cắt miếng vừa ăn, cà rốt cùng các loại gia vị như sả, quế, ớt, tiêu, tỏi và hành tím. Các nguyên liệu được ninh trong nước dùng, tạo nên hương vị đậm đà, thơm nồng và màu sắc hấp dẫn.

Món ăn có nhiều cách thưởng thức. Thực khách có thể dùng bò kho riêng, ăn cùng bánh mì hoặc chan lên mì. Rau thơm tươi, hành lá, ngò rí và hành thái nhỏ thường được dùng kèm để tăng hương vị. Tùy vùng miền, cách nêm nếm cũng có sự khác biệt; bò kho ở khu vực nông thôn thường có vị cay rõ hơn so với một số phiên bản tại đô thị.

Theo TasteAtlas, nguồn gốc chính xác của bò kho hiện chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, món ăn được cho là chịu ảnh hưởng từ cả truyền thống ẩm thực phương Đông và phương Tây. Qua thời gian, bò kho đã trở thành một lựa chọn quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, đặc biệt là bữa sáng.

Trong bảng xếp hạng năm nay, món seco de cabrito của Peru đứng đầu với 4,4/5 điểm. Xếp thứ hai là cà ri phanaeng của Thái Lan, tiếp theo là hünkar beğendi của Thổ Nhĩ Kỳ, murgh makhani của Ấn Độ và karē của Nhật Bản.