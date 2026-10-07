Bộ KH&CN sẽ phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ ( KH&CN), các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến đang được triển khai với trọng tâm làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính; qua đó góp phần giáo dụctruyền thống yêu nước, củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí độc lập, tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tinh thần “dựa vào sức mình là chính” trong cuộc kháng chiến 80 năm trước được đặt trong bối cảnh mới với những yêu cầu mới. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành những động lực quan trọng của phát triển, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, nhất là các công nghệ chiến lược; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và hình thành năng lực công nghệ tự chủ.

Nếu trong kháng chiến, tự lực, tự cường là phát huy sức mạnh nội lực để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thì trong giai đoạn hiện nay, tinh thần đó còn được thể hiện qua khả năng làm chủ tri thức, công nghệ và những năng lực cốt lõi phục vụ phát triển đất nước. Đây cũng là cách để những giá trị lịch sử tiếp tục được chuyển hóa thành động lực trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có sức chống chịu và năng lực cạnh tranh.

Theo đó, việc kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến không chỉ dừng ở việc ôn lại các mốc son lịch sử mà cần gắn những giá trị của quá khứ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những câu chuyện về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng năng lực tự chủ của quốc gia là những biểu hiện cụ thể của tinh thần tự lực, tự cường trong thời đại mới.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Hoạt động này góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, đồng thời lan tỏa những giá trị của tinh thần tự lực, tự cường đến các thế hệ hôm nay.

Tám mươi năm đã qua, giá trị của tinh thần tự lực, tự cường vẫn được tiếp nối trong hành trình phát triển đất nước. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực ngày càng quan trọng, làm chủ tri thức và công nghệ chính là một trong những cách cụ thể hóa tinh thần ấy, góp phần củng cố nền tảng phát triển độc lập, tự chủ và bền vững.