Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, đến thời điểm này, hạ tầng số của Vĩnh Long đang từng bước hoàn thiện. Mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối tất cả cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt hơn 99%. Hơn 1.300 doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ trên sàn thương mại điện tử...

Bộ KH-CN ký kết hợp tác phát triển khoa học - công nghệ với tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CHÂU HÀO

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ông Trần Trí Quang đề nghị Bộ KH-CN quan tâm trao đổi, định hướng cho tỉnh về ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào các ngành kinh tế chủ lực của địa phương; hỗ trợ Vĩnh Long phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực khoa học, công nghệ của tỉnh; hỗ trợ xây dựng, kết nối và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Long trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng hạ tầng số, dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính...

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÂU HÀO

"Những thành công ban đầu sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp, cho thấy sự đồng hành của chính quyền địa phương và cơ quan Trung ương, từ đó tạo động lực mở rộng ứng dụng khoa học, công nghệ", Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị hai bên duy trì cơ chế phối hợp, trao đổi thường xuyên thông qua các đoàn công tác, hoạt động khảo sát, tham quan và học tập mô hình thực tế. Việc phối hợp cần được duy trì hằng năm, có đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm các nội dung đã ký kết được triển khai thực chất.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân lưu ý, trong các nội dung phối hợp thuộc chương trình ký kết, địa phương rà soát, lựa chọn những vấn đề cụ thể, có tính khả thi để ưu tiên triển khai trước nhằm tạo kết quả ban đầu và sức lan tỏa; không nên tập trung vào những vấn đề quá lớn, phức tạp, cần thời gian dài mà chọn những việc vừa sức, có thể triển khai sớm.

Dịp này, Bộ KH-CN ký kết Chương trình phối hợp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030.