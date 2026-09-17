Bộ KH-CN kêu gọi doanh nghiệp, viện, trường đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Ngày 16-9, Bộ KH-CN ban hành Thông báo số 392/TB-BKHCN, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình KH-CN và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.

Đợt kêu gọi hướng tới doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức KH-CN và cá nhân. Chương trình được triển khai theo Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 6-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Điểm đáng chú ý là chủ thể đề xuất không chỉ giới hạn ở các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học hay tổ chức KH-CN; doanh nghiệp và cá nhân cũng có thể trực tiếp đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Trung tâm Nano và năng lượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn. Ảnh: Giang Danh - MST

Theo thông báo, đề xuất nhiệm vụ được xây dựng theo một trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH-CN làm cơ quan chủ quản tại Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6-5-2026. Trường hợp thứ hai là các nhiệm vụ nhằm phát triển công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30-4-2026.

Nhiệm vụ đề xuất lần này không thuộc trường hợp tại Quyết định số 808/QĐ-TTg đã được Thủ tướng giao cho 9 bộ, ngành gồm: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ GD-ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam.

Như vậy, bên cạnh những nhiệm vụ đã được giao Bộ KH-CN làm cơ quan chủ quản, đợt kêu gọi còn tiếp nhận đề xuất phát triển công nghệ, sản phẩm thuộc các danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, với điều kiện không thuộc phạm vi nhiệm vụ đã giao cho 9 bộ, ngành nêu trên. Hướng mở đề xuất lần này, tạo cơ hội cho nhiều chủ thể tham gia phát triển công nghệ, sản phẩm chiến lược, từ chính doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức KH-CN cũng như cá nhân.

Hồ sơ đề xuất được thực hiện theo Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 1-7-2026 của Bộ trưởng Bộ KH-CN, quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình KH-CN và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược. Thời hạn nhận đề xuất trước ngày 30-9-2026.