Bộ KH-CN hỗ trợ tỉnh Cà Mau nâng cao giá trị tôm, cua Cà Mau

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND tỉnh Cà Mau

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Cà Mau đề xuất Bộ KH-CN hỗ trợ xây dựng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ gắn với lợi thế đặc thù của địa phương; trong đó, tập trung vào chuỗi giá trị ngành tôm và mô hình RAS-IMTA; nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cua Cà Mau; xây dựng dữ liệu carbon rừng ngập mặn, nghiên cứu khả năng thí điểm tín chỉ carbon giai đoạn 2027–2030; ứng dụng công nghệ trong cảnh báo sụt lún, sạt lở và xâm nhập mặn.

UBND tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Bộ KH-CN hỗ trợ khảo sát, đánh giá tính cần thiết và khả thi của Trung tâm chiếu xạ đa năng gắn với Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai, đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng trạm quan trắc phóng xạ môi trường.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ KH-CN khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cà Mau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính; tăng cường kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia đầu ngành; đồng thời ưu tiên nguồn lực để hiện thực hoá các đề xuất công nghệ trọng điểm, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế đặc thù của tỉnh Cà Mau.

Dịp này, Bộ KH-CN và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026–2030.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất phối hợp triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành tôm bền vững; phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm cua Cà Mau được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; ứng dụng công nghệ trong cảnh báo thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi số cấp xã, phát triển chính quyền số, hạ tầng số và quản trị dữ liệu; ứng dụng công nghệ bức xạ, kỹ thuật hạt nhân và bảo đảm an toàn bức xạ; kết nối nguồn lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và nâng cao năng lực khoa học, công nghệ.