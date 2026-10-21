Bộ KH&CN được giao đề xuất chính sách nhân lực trẻ AI, CNTT trong quý IV/2026

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 535/TB-VPCP ngày 19/10/2026 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026. Trong đó, phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mới được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm.

Theo thông báo, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong những lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử. Nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý IV/2026.

Cùng với xây dựng chính sách, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thúc đẩy đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp và xã hội. Qua đó, tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ tham gia, đề xuất và chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và các công nghệ mới là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ ưu tiên. Ảnh minh họa bằng AI.

Bộ cũng được yêu cầu phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề xuất phương án huy động thanh niên tham gia phát triển công nghệ chiến lược, góp phần giải quyết những bài toán lớn của đất nước, các bộ, ngành và địa phương.

Đáng chú ý, Chính phủ định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) cùng các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Trọng tâm là bồi dưỡng nhà khoa học trẻ, phát triển nhóm nghiên cứu mạnh và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Song song với đó, Bộ Nội vụ được giao tăng cường dự báo nhu cầu nhân lực, kết nối cung cầu lao động, đặc biệt tại các ngành nghề mới. Bộ phối hợp với Trung ương Đoàn phát triển hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng trên nền tảng số.

Bộ Nội vụ đồng thời phải rà soát các chính sách giải quyết việc làm, phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên, đề xuất sửa đổi, bổ sung và báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I/2027.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu chú trọng đào tạo kỹ năng số, năng lực sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm; tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi của thị trường lao động.

Các nhiệm vụ trên cho thấy định hướng kết nối phát triển nhân lực công nghệ với nghiên cứu ứng dụng, nhu cầu doanh nghiệp và cơ hội việc làm. Tuy nhiên, chính sách phát triển nhân lực trẻ đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất; chưa có quy định mới về mức hỗ trợ, điều kiện thụ hưởng hoặc thời điểm tiếp nhận hồ sơ.